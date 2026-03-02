Salud en alerta: 800 nuevos casos de dengue y baja vacunación contra la influenza

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), a través de su Departamento de Epidemiología, ha publicado las cifras correspondientes a la quinta semana epidemiológica de 2026 (del 1 al 7 de febrero), destacando la necesidad crítica de la participación ciudadana para frenar la propagación de enfermedades. El informe revela un panorama mixto entre el control de ciertos virus y el aumento preocupante de otros, como el dengue y la malaria. El dengue se mantiene como una de las mayores preocupaciones sanitarias, registrando 822 nuevos casos en solo una semana. De este total, 92 pacientes presentaron signos de alarma y tres se encuentran en estado grave. Ante esta situación, el Minsa ha intensificado los operativos de control de vectores y hace un llamado urgente a la población para eliminar criaderos, especialmente recipientes en desuso que acumulen agua.

Por otro lado, la influenza ha cobrado la vida de 20 personas en lo que va del año, con dos defunciones notificadas en la última semana. Un dato alarmante resalta en el informe: el 90% de los fallecidos no contaba con la vacuna contra la enfermedad, y la mayoría presentaba factores de riesgo previos como edad avanzada o enfermedades cardiovasculares y renales. El reporte también detalla la incidencia de otras patologías en el país: Malaria y Leishmaniasis: Se notificaron 116 y 42 casos respectivamente en la última semana, acumulando cifras anuales de 979 y 189 casos. Virus Oropouche: No se registraron nuevos contagios en la semana 5, aunque se actualizó un caso previo en la Comarca Ngäbe Buglé, elevando el acumulado nacional a 5 casos. Gusano Barrenador y Mpox: Se reportó un nuevo caso de gusano barrenador en humanos (7 en total en 2026) y un caso de viruela símica (Mpox). Virus bajo control: Durante este periodo no se notificaron casos de Zika, Chikungunya ni infecciones por Hantavirus.