Salud en alerta: 800 nuevos casos de dengue y baja vacunación contra la influenza

<b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa)</a></b>, a través de su <b>Departamento de Epidemiología</b>, ha publicado las cifras correspondientes a la quinta semana epidemiológica de 2026 (del 1 al 7 de febrero), destacando la necesidad crítica de la participación ciudadana para frenar la propagación de enfermedades. El informe revela un panorama mixto entre el control de ciertos virus y el aumento preocupante de otros, como el dengue y la malaria.El dengue se mantiene como una de las mayores preocupaciones sanitarias, registrando <b>822 nuevos casos en solo una semana</b>. De este total,<b> 92 pacientes</b> presentaron signos de alarma y tres se encuentran en estado grave. Ante esta situación, el Minsa ha intensificado los operativos de control de vectores y hace un llamado urgente a la población para eliminar criaderos, especialmente recipientes en desuso que acumulen agua.