Nueva Tienda del Pueblo del IMA en San Antonio, ¿horarios, ubicación, productos?

La nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ubicada en Frigo, San Antonio, atenderá a la población de Juan Díaz, Don Bosco, Pedregal, Panamá Este y áreas aledañas, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

La sucursal cuenta con 14 cajas registradoras, precios accesibles, alimentos de calidad y espacios cómodos con aire acondicionado. Con capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la tienda presenta un diseño funcional y moderno, con espacios organizados y un sistema de atención ágil, asegurando una experiencia cómoda y eficiente para todos los visitantes, según se informó en comunicado de prensa.

Esta es la segunda Tienda del Pueblo en la provincia de Panamá, luego de la apertura de la primera en Silos Pan de Azúcar. El IMA dispone de más de 10 tiendas permanentes en todo el país y tiene prevista la apertura de nuevas agrotiendas en distintas regiones.