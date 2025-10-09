  1. Inicio
PANAMÁ

Nueva Tienda del Pueblo del IMA en San Antonio, ¿horarios, ubicación, productos?

La nueva Tienda del Pueblo del IMA ubicada en Frigorífico Panamá, en San Antonio. Presidencia
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2025 13:58
A partir del viernes 10 de octubre, la nueva Tienda del Pueblo del IMA estará disponible para atender a las comunidades de San Antonio y alrededores.

La nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ubicada en Frigo, San Antonio, atenderá a la población de Juan Díaz, Don Bosco, Pedregal, Panamá Este y áreas aledañas, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

La sucursal cuenta con 14 cajas registradoras, precios accesibles, alimentos de calidad y espacios cómodos con aire acondicionado. Con capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la tienda presenta un diseño funcional y moderno, con espacios organizados y un sistema de atención ágil, asegurando una experiencia cómoda y eficiente para todos los visitantes, según se informó en comunicado de prensa.

Esta es la segunda Tienda del Pueblo en la provincia de Panamá, luego de la apertura de la primera en Silos Pan de Azúcar. El IMA dispone de más de 10 tiendas permanentes en todo el país y tiene prevista la apertura de nuevas agrotiendas en distintas regiones.

¿Cómo llegar a la Tienda del Pueblo del IMA en Frigo, San Antonio?

La nueva Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio se encuentra justo frente a la sede de la unidad policial de Los Linces, después de la entrada principal de San Antonio, en dirección a Pedregal.

La ubicación es muy cercana a la estación del Metro de San Antonio, lo que facilita el acceso tanto en vehículo como en transporte público.

¿Cuál es el horario de la Tienda del Pueblo del IMA en Frigo San Antonio?

La tienda permanente del IMA en Frigo San Antonio operará de martes a viernes, en horario de 7am a 11am.

Al igual, que en agroferias y en las demás tiendas permanentes, los consumidores deberán presentar su cédula para acceder a los productos, tanto arroz como el resto.

En Frigo San Antonio, también habrá opción para la compra de frutas, vegetales y otros productos ofrecidos por productores y emprendedores.

