Nueva Tienda del Pueblo del IMA en San Antonio, ¿horarios, ubicación, productos?

La nueva Tienda del Pueblo del <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b>, ubicada en Frigo, San Antonio, atenderá a la población de Juan Díaz, Don Bosco, Pedregal, Panamá Este y áreas aledañas, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.<i><b>La sucursal cuenta con 14 cajas registradoras, precios accesibles, alimentos de calidad y espacios cómodos con aire acondicionado. Con capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente</b></i><i>, la tienda presenta un diseño funcional y moderno, con espacios organizados y un sistema de atención ágil, asegurando una experiencia cómoda y eficiente para todos los visitantes,</i> según se informó en comunicado de prensa.Esta es la <b>segunda Tienda del Pueblo en la provincia de Panamá</b>, luego de la apertura de la primera en Silos Pan de Azúcar.<b> El IMA dispone de más de 10 tiendas permanentes en todo el país </b>y tiene prevista la apertura de nuevas agrotiendas en distintas regiones.