Reingreso ilegal y crimen: las claves tras la deportación de 33 extranjeros

El Servicio Nacional de Migración (SNM) deportó y expulsó la mañana de este martes 17 de marzo a 33 nicaragüenses por incumplir la normativa vigente, en una operación que vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados al control migratorio y la seguridad nacional en Panamá.

De acuerdo con el SNM, varios de los ciudadanos incurrieron en faltas administrativas, entre ellas el reingreso irregular tras haber sido previamente deportados, una práctica que las autoridades consideran especialmente sensible por su potencial vínculo con redes de tráfico de personas y otras actividades ilícitas.

El caso más delicado corresponde a uno de los deportados que mantenía antecedentes por delitos graves, incluyendo femicidio y portación y uso de arma de fuego, lo que refuerza las alertas sobre los posibles riesgos que representa el ingreso irregular de personas con historial criminal al territorio panameño.

En total, 18 de los 33 ciudadanos retornados eran mujeres. El proceso, según el organismo, se realizó bajo los protocolos establecidos y con respeto a los derechos humanos.

La operación se llevó a cabo desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Managua, en Nicaragua, como parte de los mecanismos de retorno establecidos.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que busca fortalecer una gestión migratoria ordenada y segura.

Sin embargo, expertos advierten que la reiteración de ingresos irregulares y la detección de personas con antecedentes penales evidencian desafíos persistentes para las autoridades, especialmente en materia de control fronterizo, seguridad interna y cooperación internacional.