Panamá y Costa Rica exploran salida bilateral ante estancamiento en la OMC

Panamá y Costa Rica exploran nuevamente una salida diplomática a la disputa comercial que ambos países mantienen desde hace varios años ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), un conflicto que ha afectado el intercambio de productos agroindustriales y que, pese a un fallo de primera instancia favorable a Costa Rica, permanece estancado debido al debilitamiento del sistema de apelaciones del organismo multilateral.El acercamiento ocurre en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro, crecientes tensiones geopolíticas y un sistema de comercio global cada vez más fragmentado. A ello se suma un momento políticamente sensible para Costa Rica, que se encamina a un proceso electoral presidencial. No obstante, el ministro de Comercio Exterior costarricense, Manuel Tovar, ha insistido en que el calendario político no es un obstáculo para resolver la controversia y aseguró que se mantendrá en funciones hasta el último día de gobierno.'Esto no se resuelve con tiempo, se resuelve con voluntad política', afirmó Tovar en una entrevista reciente con La Estrella de Panamá, al subrayar que la disputa puede solucionarse en una sola jornada de trabajo si ambas partes deciden sentarse con un mandato claro.