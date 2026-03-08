China respalda la autonomía de América Latina y rechaza interferencias externas

En un mensaje directo sobre la soberanía de los Estados americanos, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aprovechó la conferencia de prensa de las “dos sesiones” para establecer la postura oficial de su país respecto a la cooperación con América Latina y el Caribe (ALC). El diplomático fue enfático al señalar que, en el contexto internacional del siglo XXI, es imperativo abandonar los esquemas de pensamiento del siglo XIX que pretendían dictar el destino de las naciones. Según Wang Yi, la premisa fundamental de esta relación es que los recursos de la región pertenecen exclusivamente a sus pueblos, quienes poseen el derecho inalienable de elegir sus propios modelos de desarrollo y, de manera crucial, decidir con total libertad con quiénes desean establecer vínculos de amistad.

La narrativa presentada por la cancillería china describe el vínculo con el continente como una manifestación de solidaridad y apoyo mutuo entre naciones que integran el denominado Sur Global. Al realizar un balance de las últimas décadas, el ministro atribuyó el rápido crecimiento de estas relaciones al respeto mutuo y a la persistencia en un trato de igualdad que genera beneficios compartidos para ambas partes. En este sentido, Wang Yi aseguró que China no opera bajo cálculos geopolíticos ni busca intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos, evitando cualquier acción que obligue a las naciones a tomar partido en disputas de terceros.

El canciller también hizo referencia a los avances logrados a través del Foro China-CELAC, destacando que durante el último año se pusieron en marcha cinco programas estratégicos enfocados en la solidaridad, el desarrollo, las civilizaciones, la paz y la modernización. Estos pilares constituyen la base de un plan maestro que busca el avance conjunto hacia una modernización que no dependa de modelos impuestos. No obstante, el diplomático advirtió que esta cooperación no está dirigida contra terceras partes y, por lo tanto, no debería ser objeto de interferencias o presiones externas, reafirmando que la confianza en el futuro de la relación bilateral permanece sólida frente a cualquier cambio en la coyuntura internacional.