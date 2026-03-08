China respalda la autonomía de América Latina y rechaza interferencias externas

En un mensaje directo sobre la soberanía de los Estados americanos, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aprovechó la conferencia de prensa de las 'dos sesiones' para establecer la postura oficial de su país respecto a la cooperación con América Latina y el Caribe (ALC). El diplomático fue enfático al señalar que, en el contexto internacional del siglo XXI, es imperativo abandonar los esquemas de pensamiento del siglo XIX que pretendían dictar el destino de las naciones. Según Wang Yi, la premisa fundamental de esta relación es que los recursos de la región pertenecen exclusivamente a sus pueblos, quienes poseen el derecho inalienable de elegir sus propios modelos de desarrollo y, de manera crucial, decidir con total libertad con quiénes desean establecer vínculos de amistad.