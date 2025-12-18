Alianza democrática regional se pronuncia sobre el proceso electoral en Honduras

Los <b>Estados miembros de la Alianza de Estados para el Desarrollo en Democracia (ADEM)</b> —<b>Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador</b>— expresaron su postura ante los <b>acontecimientos relacionados con el proceso electoral en Honduras</b>, tras las <b>Elecciones Generales celebradas el 30 de noviembre de 2025</b>.El pronunciamiento subraya la importancia de <b>preservar la integridad del proceso electoral</b>, la <b>seguridad ciudadana</b> y la <b>confianza pública</b> en los resultados.En el comunicado, los países indicaron que tomaron nota del <b>llamado público de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall</b>, dirigido a las autoridades responsables de la <b>seguridad y el orden público</b>, para que se desplegaran de manera <b>preventiva</b> en las instalaciones del <b>Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)</b>. El objetivo señalado fue <b>proteger a las personas, las instalaciones y el material electoral</b> vinculado al proceso electoral.La ADEM manifestó su <b>respaldo pleno</b> a la actuación inmediata, responsable y profesional de las <b>instituciones del Estado hondureño</b>, destacando que estas acciones son esenciales para garantizar la <b>transparencia</b>, la <b>legalidad</b> y la <b>credibilidad</b> del proceso democrático.Asimismo, reiteró que el <b>respeto a la voluntad popular expresada en las urnas</b> constituye un <b>principio fundamental e innegociable</b> de toda democracia.El pronunciamiento también recordó que uno de los <b>valores democráticos esenciales</b> es la <b>aceptación de los resultados electorales</b> por parte de quienes no resultan favorecidos por el voto popular, como contribución a la <b>paz social</b>, el <b>respeto a la institucionalidad</b> y la <b>gobernabilidad democrática</b>.Finalmente, los Estados miembros acompañaron el <b>llamado a la comunidad internacional</b>, a los <b>organismos multilaterales</b> y a los <b>observadores internacionales</b>, en particular de la <b>Organización de Estados Americanos (OEA)</b> y la <b>Unión Europea</b>, para que mantengan su labor de observación <b>hasta la conclusión del conteo</b>. La ADEM reiteró su <b>solidaridad con el pueblo hondureño</b> y su compromiso con la <b>democracia</b>, la <b>legalidad</b> y el <b>Estado de Derecho</b>.