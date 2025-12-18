Alianza democrática regional se pronuncia sobre el proceso electoral en Honduras

Los Estados miembros de la Alianza de Estados para el Desarrollo en Democracia (ADEM) —Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador— expresaron su postura ante los acontecimientos relacionados con el proceso electoral en Honduras, tras las Elecciones Generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

El pronunciamiento subraya la importancia de preservar la integridad del proceso electoral, la seguridad ciudadana y la confianza pública en los resultados.

En el comunicado, los países indicaron que tomaron nota del llamado público de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, dirigido a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que se desplegaran de manera preventiva en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

El objetivo señalado fue proteger a las personas, las instalaciones y el material electoral vinculado al proceso electoral.

La ADEM manifestó su respaldo pleno a la actuación inmediata, responsable y profesional de las instituciones del Estado hondureño, destacando que estas acciones son esenciales para garantizar la transparencia, la legalidad y la credibilidad del proceso democrático.

Asimismo, reiteró que el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas constituye un principio fundamental e innegociable de toda democracia.

El pronunciamiento también recordó que uno de los valores democráticos esenciales es la aceptación de los resultados electorales por parte de quienes no resultan favorecidos por el voto popular, como contribución a la paz social, el respeto a la institucionalidad y la gobernabilidad democrática.

Finalmente, los Estados miembros acompañaron el llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los observadores internacionales, en particular de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, para que mantengan su labor de observación hasta la conclusión del conteo.

La ADEM reiteró su solidaridad con el pueblo hondureño y su compromiso con la democracia, la legalidad y el Estado de Derecho.