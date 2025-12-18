Presidente Gustavo Petro: Nicolás Maduro no tiene autoridad sobre el Ejército de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves 18 de diciembre que Nicolás Maduro no tiene autoridad para dar instrucciones al Ejército colombiano.

Petro reiteró que ningún país puede intervenir militarmente en otro sin un mandato derivado de la soberanía popular.

Las declaraciones de Petro surgen luego que Maduro pidiera apoyo al Ejército de Colombia en caso de darse una invasión militar de Estados Unidos.

Al responder preguntas sobre la situación en Venezuela, Petro subrayó que no apoya una dictadura ni una intervención militar extranjera, y que la única salida a la crisis del país vecino debe ser política, negociada y pacífica, entre los propios venezolanos.

“¿Apoyo una dictadura? No. Apoyo una salida política, negociada y pacífica, exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo”, expresó el mandatario colombiano, al insistir en el respeto a la soberanía popular.

Petro rechazó de forma categórica cualquier escenario de invasión y enfatizó que ningún gobierno puede dar órdenes a las fuerzas armadas de otro Estado.

“Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada, ni allá pueden darle órdenes al ejército de Colombia”, afirmó.

El presidente explicó que, mientras no exista un mandato del poder constituyente, no hay base legal ni política para que un país intente influir o intervenir sobre las fuerzas militares de otro. En ese contexto, remarcó que cualquier intento de coordinación militar sin ese respaldo carece de legitimidad.

Durante su intervención, Petro también hizo una reflexión histórica sobre la integración regional y sostuvo que la única vía para que países, como Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela avancen hacia una mayor unidad es a través de la voluntad popular, y no mediante la fuerza.

Asimismo, se refirió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que calificó como la única organización armada binacional integrada por colombianos y venezolanos. Según Petro, este grupo se ha dedicado al narcotráfico y a la violencia contra la población civil.

“El ELN es un enemigo de Colombia, de Venezuela y de América Latina”, sostuvo, al recordar que, pese a los esfuerzos de diálogo, la organización intensificó su accionar armado, especialmente en la región del Catatumbo, donde se han registrado numerosas víctimas campesinas.