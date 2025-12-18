Proceso electoral hondureño pasaría al Parlamento si no hay resultados el 30 de diciembre

<b>La prolongada parálisis del proceso final de las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre</b> hace prever que, <b>si los resultados definitivos no son anunciados antes del 30 de diciembre, el caso será trasladado al Parlamento</b>, el órgano <b>no celebra sesiones con la totalidad de sus 128 diputados desde finales de agosto</b>.Del proceso electoral aún falta <b>escrutar al menos 2.792 actas que presentan inconsistencias</b>. Según proyecciones del <b>candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla</b>, en esas actas podrían contabilizarse <b>más de 500.000 votos</b>, decisivos para definir al próximo presidente del país, en una <b>contienda cerrada entre él y el aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura</b>, quien <b>le aventaja estrechamente</b>, ambos de <b>tendencia conservadora</b>.<b>Al menos 150 mesas listas para el escrutinio especial</b><b>Nasralla informó el jueves</b> que representantes de los <b>dos partidos</b> se reunieron la noche anterior -por segunda vez en la semana- y <b>acordaron respaldar la iniciativa para que el escrutinio especial de las 2.792 actas con inconsistencias comience este jueves</b>.<b>El escrutinio especial debió comenzar el pasado día 13.</b><b>El Consejo Nacional Electoral (CNE)</b> ha previsto <b>dos turnos de doce horas</b> para este proceso, con inicio del primero a las <b>07:00 hora local (13:00 GMT)</b>.Pero <b>el escrutinio no comenzó a la hora anunciada</b>, pese a que <b>varios escrutadores del Partido Liberal y del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda)</b> se encontraban desde temprano en las afueras del <b>Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop)</b>, donde se resguarda el material electoral.Según <b>escrutadores liberales</b>, <b>militares y policías que custodian el Infop no permitieron su ingreso</b>, argumentando que aún <b>no contaban con autorización del CNE</b>.<b>Nasralla</b>, quien ha insistido en un conteo <b>'voto por voto'</b> para garantizar la transparencia del proceso, señaló además que espera que <b>las consejeras del CNE, Ana Paola Hall -presidenta del organismo- y Cossette López</b>, aprueben la <b>impugnación de más de 6.000 actas con inconsistencias presentada por el Partido Liberal</b>.Por su parte, <b>Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional</b>, explicó que los representantes de esa fuerza política <b>no se habían integrado al proceso debido a varios imprevistos</b>, entre ellos el <b>cambio de escrutadores realizado por el Partido Liberal</b>, la <b>necesidad de nuevas acreditaciones</b>, <b>registros de reconocimiento facial</b> y <b>razones de seguridad</b>.<b>Anduray indicó</b> que estos inconvenientes podrían resolverse en el transcurso del día y que hacia las <b>13:00 horas (19:00 GMT)</b> los <b>escrutadores del Partido Nacional</b> se presentarían en el <b>Infop</b>.Añadió que <b>se espera que los primeros resultados del escrutinio especial se conozcan alrededor de las 15:00 horas</b>.<b>Asfura</b> - quien <b>lidera los resultados preliminares del CNE con 1.305.033 votos (40,54 %)</b> -, ha guardado silencio en los últimos días, luego de manifestar la semana pasada que <b>el escrutinio especial debía transmitirse en directo por televisión para garantizar mayor transparencia</b>. <b>Asfura es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>.<b>Nasralla ocupa el segundo lugar con 1.261.849 votos (39,19 %)</b>, mientras que <b>la candidata de Libre se sitúa en tercera posición con 621.188 sufragios (19,29 %)</b>.<b>Posible intervención del Parlamento</b><b>La incertidumbre entre la población hondureña</b> -que también votó para elegir autoridades municipales y legislativas- <b>crece a medida que se acerca el plazo límite del 30 de diciembre</b>, fecha en la que el <b>CNE debe presentar los resultados oficiales</b>.<b>Si para entonces no se han proclamado los resultados, el conflicto pasará al Parlamento</b>, cuyo presidente, <b>Luis Redondo, del Partido Libre</b>, <b>no ha convocado a sesiones plenarias desde finales de agosto</b> debido a desacuerdos con las bancadas opositoras.Ante esta <b>crisis legislativa</b>, <b>Redondo conformó en octubre una Comisión Permanente integrada únicamente por nueve diputados</b>, con <b>amplias facultades</b>, aunque <b>sin potestad para decidir sobre la conformación de nuevas autoridades</b>.<b>Este jueves, Redondo convocó a la Comisión Permanente a una 'sesión de trabajo' a partir de las 16:00 horas (22:00 GMT)</b>, en la que se presentará un <b>'informe de la Presidencia sobre la situación institucional del Congreso Nacional'</b>.La agenda contempla además el <b>'conocimiento y resolución de asuntos urgentes vinculados al proceso electoral general 2025'</b>, así como un apartado de <b>'asuntos varios'</b>.