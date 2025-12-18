Mercados municipales: Conozca los horarios extendidos por fiestas de fin de año

La Alcaldía de Panamá informó que, con motivo de las festividades de fin de año, varios mercados municipales operarán con horarios extendidos, con el objetivo de brindar a la ciudadanía mayor tiempo para adquirir productos de primera calidad a precios accesibles.

De acuerdo con el comunicado, el Mercado San Felipe Neri y el Mercado de Pueblo Nuevo atenderán de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los fines de semana abrirán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Por su parte, el Mercado de Alcalde Díaz mantendrá un horario especial desde este lunes hasta el sábado 20 de diciembre, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y el domingo atenderá de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Además, los días 24 y 31 de diciembre operará de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Alcaldía precisó que, con motivo de la celebración de la Navidad, los mercados permanecerán cerrados el jueves 25 de diciembre y el 1 de enero, reanudando operaciones el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026, respectivamente.

No obstante, se informó que el Mercado de Mariscos sí abrirá sus puertas los días 25 de diciembre y 1 de enero de 2026, manteniendo su horario regular.

Las autoridades destacaron que estas extensiones de horario buscan ofrecer a la clientela mayor comodidad para realizar sus compras y acceder a productos frescos y de calidad, especialmente durante la temporada festiva.