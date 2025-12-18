Mercados municipales: Conozca los horarios extendidos por fiestas de fin de año

La <b>Alcaldía de Panamá</b> informó que, con motivo de las festividades de fin de año, varios <b>mercados municipales</b> operarán con <b>horarios extendidos</b>, con el objetivo de brindar a la ciudadanía mayor tiempo para adquirir productos de primera calidad a precios accesibles.De acuerdo con el comunicado, el <b>Mercado San Felipe Neri</b> y el <b>Mercado de Pueblo Nuevo</b> atenderán de <b>lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.</b>, mientras que los <b>fines de semana</b> abrirán de <b>9:00 a.m. a 5:00 p.m.</b>Por su parte, el <b>Mercado de Alcalde Díaz</b> mantendrá un <b>horario especial</b> desde este lunes hasta el <b>sábado 20 de diciembre</b>, de <b>7:00 a.m. a 3:00 p.m.</b>, y el <b>domingo</b> atenderá de <b>8:00 a.m. a 5:00 p.m.</b> Además, los días <b>24 y 31 de diciembre</b> operará de <b>6:00 a.m. a 6:00 p.m.</b>La Alcaldía precisó que, con motivo de la <b>celebración de la Navidad</b>, los mercados permanecerán <b>cerrados el jueves 25 de diciembre y el 1 de enero</b>, reanudando operaciones el <b>viernes 26 de diciembre</b> y el <b>2 de enero de 2026</b>, respectivamente.No obstante, se informó que el <b>Mercado de Mariscos</b> sí abrirá sus puertas los días <b>25 de diciembre y 1 de enero de 2026</b>, manteniendo su <b>horario regular</b>.Las autoridades destacaron que estas extensiones de horario buscan ofrecer a la clientela <b>mayor comodidad</b> para realizar sus compras y acceder a <b>productos frescos y de calidad</b>, especialmente durante la temporada festiva.