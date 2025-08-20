  1. Inicio
Potabilizadora de Mendoza tendrá mantenimiento, ¿dónde se irá el agua?

La Planta Potabilizadora de Mendoza está ubicada en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
Por
Kathyria Caicedo
  • 20/08/2025 17:22
El Canal de Panamá informó que realizará un mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de Mendoza, la cual provocará una reducción en la operación.

La Planta Potabilizadora de Mendoza, ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, será sometida a un mantenimiento preventivo, según ha informado el Canal de Panamá.

Estas tareas se realizarán este jueves 21 de agosto de 2025, desde las 6:00 a.m. y tendrá una duración estimada de 10 horas.

“Durante este tiempo, la planta operará al 75% de su capacidad, lo que podría ocasionar interrupciones o baja presión en el suministro de agua potable en las comunidades abastecidas”, destaca el comunicado.

Según detalló el Canal de Panamá, estos trabajos están enfocados en desarrollar ajustes y mejoras en los motores de la estación de bombeo de agua de la planta potabilizadora y “buscan optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos, garantizando un servicio más confiable”.

Se recomienda a la población tomar las previsiones y abastecerse de agua.

