Potabilizadora de Mendoza tendrá mantenimiento, ¿dónde se irá el agua?

La <b>Planta Potabilizadora de Mendoza</b>, ubicada en La Chorrera, provincia de<b> Panamá Oeste</b>, será sometida a un mantenimiento preventivo, según ha informado el <b>Canal de Panamá</b>.Estas tareas se realizarán este jueves 21 de agosto de 2025, desde las 6:00 a.m. y tendrá una duración estimada de 10 horas.<i>'Durante este tiempo, la planta operará al 75% de su capacidad, lo que podría ocasionar interrupciones o baja presión en el suministro de agua potable en las comunidades abastecidas'</i>, destaca el comunicado. Según detalló el Canal de Panamá, estos trabajos están enfocados en desarrollar ajustes y mejoras en los motores de la estación de bombeo de agua de la planta potabilizadora y <i>'buscan optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos, garantizando un servicio más confiable'.</i>Se recomienda a la población tomar las previsiones y abastecerse de agua.