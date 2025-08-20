Potabilizadora de Mendoza tendrá mantenimiento, ¿dónde se irá el agua?

La Planta Potabilizadora de Mendoza, ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, será sometida a un mantenimiento preventivo, según ha informado el Canal de Panamá.

Estas tareas se realizarán este jueves 21 de agosto de 2025, desde las 6:00 a.m. y tendrá una duración estimada de 10 horas.

“Durante este tiempo, la planta operará al 75% de su capacidad, lo que podría ocasionar interrupciones o baja presión en el suministro de agua potable en las comunidades abastecidas”, destaca el comunicado.

Según detalló el Canal de Panamá, estos trabajos están enfocados en desarrollar ajustes y mejoras en los motores de la estación de bombeo de agua de la planta potabilizadora y “buscan optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos, garantizando un servicio más confiable”.

Se recomienda a la población tomar las previsiones y abastecerse de agua.