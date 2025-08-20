  1. Inicio
Contralor pone en la mira al Tribunal Electoral y ordena auditoría por gestión de recursos públicos

Contraloría examinará la gestión de bienes y recursos públicos desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Contraloría examinará la gestión de bienes y recursos públicos desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 20/08/2025 17:11
La revisión abarcará el uso de bienes y fondos estatales entre 2019 y 2024. Se busca garantizar transparencia y cumplimiento normativo en la administración institucional

La Contraloría General de la República anunció que, mediante la Resolución N.° 2677-2025/DINAG del 19 de agosto de 2025, se llevará a cabo una auditoría al Tribunal Electoral (TE).

El proceso examinará la gestión de los recursos públicos y bienes estatales entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de determinar si fueron administrados conforme a la ley.

La decisión se sustenta en lo dispuesto por la Constitución y las normas vigentes, que otorgan a la Contraloría la función de supervisar el correcto manejo de los fondos del Estado, garantizando su uso transparente.

Fiscalización y personal especializado

La institución adelantó que se ejecutarán todas las diligencias necesarias para el cumplimiento de esta labor y se contará con la colaboración del personal del TE. Además, no se descarta la incorporación de auditores especializados adicionales para asegurar que el proceso de fiscalización se desarrolle de forma ágil y sin contratiempos.

Con esta medida, la Contraloría reiteró su compromiso de velar por la protección de los bienes estatales, promover la transparencia en la gestión pública y hacer cumplir la ley en beneficio de la ciudadanía panameña.

