Contralor pone en la mira al Tribunal Electoral y ordena auditoría por gestión de recursos públicos

La Contraloría General de la República anunció que, mediante la Resolución N.° 2677-2025/DINAG del 19 de agosto de 2025, se llevará a cabo una auditoría al Tribunal Electoral (TE).

El proceso examinará la gestión de los recursos públicos y bienes estatales entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, con el objetivo de determinar si fueron administrados conforme a la ley.

La decisión se sustenta en lo dispuesto por la Constitución y las normas vigentes, que otorgan a la Contraloría la función de supervisar el correcto manejo de los fondos del Estado, garantizando su uso transparente.