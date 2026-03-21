Transportistas de Panamá Oeste piden alivio por alza de combustible y abren diálogo con la Autoridad del Tránsito

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y dirigentes del transporte público de Panamá Oeste acordaron este sábado 21 de marzo la instalación de una mesa de diálogo para buscar soluciones al aumento en los costos del combustible y evitar un incremento en las tarifas del pasaje.

El encuentro fue encabezado por el director general de la entidad, Nicolás Brea, quien se reunió con representantes del sector transporte para iniciar un proceso de conversaciones orientado a mitigar el impacto económico que enfrenta la actividad.

Durante la reunión, los transportistas manifestaron la urgencia de recibir algún tipo de alivio ante el encarecimiento de los hidrocarburos, señalando que la situación actual resulta insostenible para sus operaciones.

No obstante, indicaron que su intención es mantener el diálogo y alcanzar acuerdos sin recurrir a medidas de presión.

Como resultado del acercamiento, ambas partes formalizaron la creación inmediata de una mesa de trabajo que evaluará alternativas técnicas para paliar el impacto del combustible. Esta instancia analizará medidas que beneficien tanto al transporte colectivo y selectivo como al sector de carga y turismo.

Las autoridades también acordaron mantener abierto el diálogo por un periodo inicial de una semana, a la espera de una propuesta concreta por parte del Gobierno que permita estabilizar el sistema en el corto plazo.

En ese sentido, Brea adelantó que en los próximos días se presentará una estrategia con horizonte de tres meses, con el objetivo de evitar que el incremento en los costos operativos se traslade a los usuarios del transporte público.

Asimismo, el funcionario reiteró el compromiso del Gobierno de no afectar a la ciudadanía con aumentos en las tarifas, mientras se evalúa el comportamiento del mercado energético.

La entidad también anunció que retomará operativos para combatir el transporte ilegal y continuará impulsando acciones técnicas para mejorar la fluidez vehicular entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.

Además, las autoridades hicieron un llamado a mantener una comunicación permanente y apostar por el diálogo.