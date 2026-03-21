Boletos de avión subirán por el alza del combustible, advierte la IATA

El encarecimiento del combustible aéreo, impulsado por el conflicto en Medio Oriente comienza a reflejarse en la industria de la aviación y anticipa un impacto directo a los pasajeros.

De acuerdo con el medio informativo el Vistazo, el precio del combustible se ha duplicado desde el incio de las tensiones en Medio Oriente el pasado 28 de febrero.

Este incremento ha elavado considerablemente los costos operativos de las aerolíneas, que difícilmente podrán sostenerlos sin tener que trasladarlo al consumidor.

Durante una conferencia de prensa, en Lima, Perú, el vicepresidente regional de Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) Peter Cerdá, señaló que el alza de los boletos será practicamente inevitable si la situación se prolonga.

“Hoy en día con la crisis que estamos viviendo en el Medio Oriente y la falta de combustible, esos precios van a ir aumentando a nivel mundial y también en nuestra región. Y eso obviamente el consumidor lo va a sufrir porque el precio de los boletos tendrán que incrementar si esta crisis se prolonga y si el precio de combustible sigue aumentando”, dijo.

Explicó que el combustible puede representar entre un 27% y hasta un 50% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que cualquier variación impacta de forma directa en el precio final.

“El coste de combustible tiene un impacto importante en nuestro sector. En muchos casos puede ser entre un 27% y hasta un 50% de costo operativo de una línea aérea”, señaló.

Según el medio Vistazo, las aerolíneas estimaban que el combustible representaría alrededor del 26% de sus costos en 2024. Sin embargo, este jueves el precio se elevó hasta los 216 dólares, en un contexto donde los márgenes promedio del sector rondan apenas el 4%.

Algunas aerolíneas ya han comenzado a aplicar ajustes a las tarifas, especialmente en rutas internacionales.

El panorama, por ahora, apunta a un periodo de incertidumbre para la aviación comercial, donde la evolución del conflicto y del mercado energético será determinante para definir el costo de viajar en los próximos meses.