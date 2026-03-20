Empresarios recomiendan teletrabajo ante nuevo aumento del combustible

<b><a href="/tag/-/meta/giulia-de-santis">La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis</a></b>, hizo un llamado a las empresas que tienen la posibilidad de implementar el teletrabajo para mitigar los efectos del aumento en los precios del combustible, provocado por la coyuntura internacional marcada por conflictos en<b> Medio Oriente</b> y variaciones en las políticas comerciales y fiscales.Durante la presentación del próximo foro económico de la organización, De Santic subrayó que Panamá atraviesa un momento 'relevante y esencial' para analizar los impactos de los movimientos geopolíticos y proyectar escenarios futuros. <i><b>'Estamos en una coyuntura que requiere medidas prácticas y solidarias con el ciudadano de a pie', </b></i>señaló.