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Economía

Empresarios recomiendan teletrabajo ante nuevo aumento del combustible

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende desde hoy a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros)
En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende desde hoy a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros) Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/03/2026 15:21
Apede recalcó que, aunque el Gobierno ha descartado subsidios al combustible, es necesario acompañar al ciudadano con políticas que alivien el impacto económico

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, hizo un llamado a las empresas que tienen la posibilidad de implementar el teletrabajo para mitigar los efectos del aumento en los precios del combustible, provocado por la coyuntura internacional marcada por conflictos en Medio Oriente y variaciones en las políticas comerciales y fiscales.

Durante la presentación del próximo foro económico de la organización, De Santic subrayó que Panamá atraviesa un momento “relevante y esencial” para analizar los impactos de los movimientos geopolíticos y proyectar escenarios futuros.

“Estamos en una coyuntura que requiere medidas prácticas y solidarias con el ciudadano de a pie”, señaló.

Medidas propuestas

Entre las acciones sugeridas por APEDE destacan:

Teletrabajo en empresas que puedan adaptarse a esta modalidad.

Horarios escalonados en oficinas públicas y privadas para reducir la congestión vehicular.

Operativos de tráfico en horas críticas para evitar el colapso de la ciudad.

Incentivar el transporte público y el carpooling, en lugar de sancionar su uso, como medida de ahorro y eficiencia.

De Santic recalcó que, .

“Hay que ser empáticos con los panameños, más allá de decir no al subsidio”, afirmó.

La presidenta recalcó que, aunque el Gobierno ha descartado subsidios al combustible, es necesario acompañar al ciudadano con políticas que alivien el impacto económico. “Hay que ser empáticos con los panameños, más allá de decir no al subsidio”, afirmó.

El llamado de Apede se da en medio de una coyuntura internacional marcada por conflictos en Medio Oriente, variaciones en las políticas comerciales y fiscales, y movimientos geopolíticos que afectan directamente la economía panameña.

Este viernes comenzó a regir un segundo aumento en el precio del combustible, lo que ha generado preocupación en distintos sectores, ya que el jueves las gasolineras estaban abarrotadas de conductores que buscaban realizar recargas a sus autos antes que empezará a regir los nuevos precios.

El incremento alcanza hasta $0.30 por galón, siendo el diésel bajo en azufre el combustible con mayor alza, lo que incide en la cadena logística y en los costos de transporte.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se vende desde hoy a $4.33 por galón ($1.144 por litro; 1 galón equivale a 3.785 litros), mientras que la gasolina de 91 octanos se ubica en $4.03 por galón ($1.065 por litro). El diésel bajo en azufre alcanza los $4.58 por galón ($1.210 por litro).

En comparación con el periodo anterior, la gasolina de 95 octanos sube $0.74 por galón, la de 91 aumenta $0.68 y el diésel registra el mayor incremento con $1.16 por galón.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió que cualquier incremento en las tarifas del transporte público basado únicamente en el costo del combustible podría ser ilegal, subrayando la necesidad de buscar alternativas que no recaigan directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Esto toda vez que transportistas de Burunga, Vista Alegre, Nuevo Emperador, Nuevo Chorrillo y Capira, así como en rutas que conectan con la ciudad de Panamá, decidieran anunciar este viernes un aumento de 0.50 centavaos en las tarifas tanto en rutas interprovinciales como en recorridos internos.

Por ejemplo, rutas que actualmente tienen un costo de $1.50 pasarían a $2.00, mientras que aquellas de $1.00 subirían a $1.50. En algunos casos, las tarifas mínimas que se mantenían en 30 centavos podrían elevarse a 50 centavos.

Los transportistas habrían señalado que el incremento responde directamente al aumento en el precio del combustible registrado en la madrugada de este viernes.

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