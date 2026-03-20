Empresarios recomiendan teletrabajo ante nuevo aumento del combustible

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis, hizo un llamado a las empresas que tienen la posibilidad de implementar el teletrabajo para mitigar los efectos del aumento en los precios del combustible, provocado por la coyuntura internacional marcada por conflictos en Medio Oriente y variaciones en las políticas comerciales y fiscales. Durante la presentación del próximo foro económico de la organización, De Santic subrayó que Panamá atraviesa un momento “relevante y esencial” para analizar los impactos de los movimientos geopolíticos y proyectar escenarios futuros. “Estamos en una coyuntura que requiere medidas prácticas y solidarias con el ciudadano de a pie”, señaló.

Medidas propuestas

Entre las acciones sugeridas por APEDE destacan: Teletrabajo en empresas que puedan adaptarse a esta modalidad. Horarios escalonados en oficinas públicas y privadas para reducir la congestión vehicular. Operativos de tráfico en horas críticas para evitar el colapso de la ciudad. Incentivar el transporte público y el carpooling, en lugar de sancionar su uso, como medida de ahorro y eficiencia. De Santic recalcó que, . “Hay que ser empáticos con los panameños, más allá de decir no al subsidio”, afirmó. La presidenta recalcó que, aunque el Gobierno ha descartado subsidios al combustible, es necesario acompañar al ciudadano con políticas que alivien el impacto económico. “Hay que ser empáticos con los panameños, más allá de decir no al subsidio”, afirmó.