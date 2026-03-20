Las 6 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 20 de marzo

Transportistas en Panamá Oeste anuncian aumento de tarifas

La presión por el encarecimiento del combustible ya comienza a trasladarse directamente al usuario. Transportistas de Panamá Oeste confirmaron que ajustarán las tarifas del pasaje, argumentando que los costos operativos se han vuelto insostenibles.

La medida genera preocupación entre miles de trabajadores que dependen diariamente del transporte público, en medio de un contexto económico ya golpeado.

Empresarios recomiendan teletrabajo por alza del combustible

El impacto del aumento en los precios del combustible no solo afecta al transporte. El sector empresarial ha comenzado a tomar medidas y recomienda retomar el teletrabajo como alternativa para reducir costos.

La propuesta busca aliviar tanto a empresas como a colaboradores, ante un escenario donde el gasto en movilidad sigue en aumento.

MiBus ajusta rutas ante presión por costos

En la misma línea, el sistema de transporte MiBus anunció ajustes en sus rutas, una decisión vinculada al incremento del combustible.

Estos cambios podrían traducirse en modificaciones en frecuencias o recorridos, afectando la movilidad diaria de miles de usuarios en la capital.

Alerta por agua en Los Santos: Minsa explica qué está pasando

El Ministerio de Salud se pronunció ante la preocupación ciudadana por la calidad del agua en la provincia de Los Santos.

Las autoridades emitieron recomendaciones a la población, mientras investigan la situación. Entre las medidas destacan precauciones en el consumo y vigilancia sanitaria.

Caso Snowland: consumidores recuperan dinero

En medio de las malas noticias económicas, surge un alivio para algunos panameños. Consumidores afectados por el caso Snowland han logrado recuperar 4,548 dólares en reembolsos.

El proceso continúa, mientras autoridades reiteran el llamado a denunciar irregularidades comerciales.

Trump descarta alto el fuego con Irán

En el plano internacional, la tensión sigue en aumento. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó un alto el fuego con Irán, lo que podría escalar aún más el conflicto.

Sus declaraciones generan preocupación global por el impacto geopolítico y económico, especialmente en mercados energéticos.