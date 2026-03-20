Transportistas de Panamá Oeste subirán tarifas

Transportistas de Panamá Oeste anunciaron que tomarán medidas ante el incremento en el precio del combustible. Representantes de Arraiján, La Chorrera y Capira explicaron que no contemplan un paro del servicio, pero sí prevén un aumento en las tarifas, especialmente en rutas internas y de trayectos cortos.

El alza del combustible continúa impactando al sector transporte, por lo que los operadores anunciaron ajustes en sus operaciones para hacer frente a la situación.

Aunque descartaron la posibilidad de suspender labores, confirmaron que los incrementos en el pasaje serán necesarios para garantizar la continuidad del servicio.

Entre las medidas más relevantes destaca el aumento de 50 centavos en las rutas interprovinciales. Asimismo, en las rutas cortas el pasaje mínimo pasaría de 0.30 a 0.50 dólares.

Los representantes del sector indicaron que la decisión responde a la necesidad de cubrir los costos operativos ante el encarecimiento del combustible.