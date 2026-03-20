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Transportistas de Panamá Oeste subirán tarifas

Los conductores insistieron en que el ajuste tarifario es necesario ante el aumento sostenido del combustible.
Los conductores insistieron en que el ajuste tarifario es necesario ante el aumento sostenido del combustible. | Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/03/2026 15:39
Usuarios de Panamá Oeste pagarán más por el transporte tras anuncio de nuevos ajustes tarifarios.

Transportistas de Panamá Oeste anunciaron que tomarán medidas ante el incremento en el precio del combustible. Representantes de Arraiján, La Chorrera y Capira explicaron que no contemplan un paro del servicio, pero sí prevén un aumento en las tarifas, especialmente en rutas internas y de trayectos cortos.

El alza del combustible continúa impactando al sector transporte, por lo que los operadores anunciaron ajustes en sus operaciones para hacer frente a la situación.

Aunque descartaron la posibilidad de suspender labores, confirmaron que los incrementos en el pasaje serán necesarios para garantizar la continuidad del servicio.

Entre las medidas más relevantes destaca el aumento de 50 centavos en las rutas interprovinciales. Asimismo, en las rutas cortas el pasaje mínimo pasaría de 0.30 a 0.50 dólares.

Los representantes del sector indicaron que la decisión responde a la necesidad de cubrir los costos operativos ante el encarecimiento del combustible.

Ajustes en tarifas

De acuerdo con lo anunciado, los cambios contemplan:

Rutas con tarifa de 1.00 dólar pasarían a 1.50 dólares

Rutas de 1.50 dólares subirían a 2.00 dólares

Incrementos similares se aplicarán en Capira y rutas internas

Los transportistas reiteraron que no contemplan paralizar labores, ya que consideran que no es una opción viable. Sin embargo, insistieron en que el ajuste tarifario es necesario ante el aumento sostenido del combustible.

De concretarse la medida, las nuevas tarifas entrarían en vigencia el lunes 23 de marzo en todo el sistema de transporte público de Panamá Oeste.

El sector enfatizó que esta decisión responde directamente al alza del combustible y no a una medida voluntaria.

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