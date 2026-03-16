Panamá Ports alegaría expropiación ilegal contra el Estado, según magistrado Olmedo Arrocha

En este caso, señaló, la empresa podría argumentar que el fallo emitido por la Corte Suprema constituye la causa de dicha expropiación. <i><b>'La Corte Suprema emitió un fallo y probablemente los demandantes vayan a argumentar que el fallo es la causa de su expropiación ilegal',</b></i> indicó.El magistrado subrayó que los árbitros deberán evaluar los argumentos consignados en la sentencia para determinar si se trata de razonamientos arbitrarios o si, por el contrario, están debidamente sustentados en la Constitución y la ley de la República de Panamá.Con estas declaraciones, Arrocha puso en contexto el alcance jurídico del fallo y la manera en que podría ser interpretado en un tribunal internacional de arbitraje, donde se decidirá si el Estado panameño incurrió o no en una expropiación ilegal frente a la concesionaria portuaria.