Panamá Ports alegaría expropiación ilegal contra el Estado, según magistrado Olmedo Arrocha

Arrocha explicó que, en los arbitrajes de inversión, los árbitros suelen analizar si la parte demandante considera que ha sido objeto de una expropiación ilegal, concepto que fundamenta la causa de los reclamos en este tipo de procesos.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, se refirió al mecanismo legal que podría utilizar Panamá Ports Company (PPC) para sustentar su demanda en el arbitraje internacional contra el Estado panameño.

En este caso, señaló, la empresa podría argumentar que el fallo emitido por la Corte Suprema constituye la causa de dicha expropiación.

“La Corte Suprema emitió un fallo y probablemente los demandantes vayan a argumentar que el fallo es la causa de su expropiación ilegal”, indicó.

El magistrado subrayó que los árbitros deberán evaluar los argumentos consignados en la sentencia para determinar si se trata de razonamientos arbitrarios o si, por el contrario, están debidamente sustentados en la Constitución y la ley de la República de Panamá.

Con estas declaraciones, Arrocha puso en contexto el alcance jurídico del fallo y la manera en que podría ser interpretado en un tribunal internacional de arbitraje, donde se decidirá si el Estado panameño incurrió o no en una expropiación ilegal frente a la concesionaria portuaria.