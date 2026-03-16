Kast lanza Plan Escudo Fronterizo en Arica para reforzar seguridad en la frontera norte

El presidente José Antonio Kast llegó este lunes a la base militar “Solo de Zaldívar”, en la playa Las Machas de Arica, para dar inicio oficial al Plan Escudo Fronterizo.

La iniciativa busca reforzar el control en la frontera norte de Chile mediante la construcción de zanjas y muros en sectores críticos, además del despliegue de tecnología y apoyo militar.

Durante la jornada, Kast supervisó las obras en el paso fronterizo de Chacalluta y encabezó el segundo Comité de Ministros de Seguridad desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo.

Lo acompañaron la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Defensa, Fernando Barros; y el ministro del Interior, Claudio Alvarado.