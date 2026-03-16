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Kast lanza Plan Escudo Fronterizo en Arica para reforzar seguridad en la frontera norte

Fotografía cedida por Presidencia de Chile que muestra al mandatario, José Antonio Kast (i), saludando a militares en el punto de Observación Fronteriza en el complejo Chacalluta este lunes, en Arica (Chile). EFE/ Presidencia de Chile
Fotografía cedida por Presidencia de Chile que muestra al mandatario, José Antonio Kast (i), saludando a militares en el punto de Observación Fronteriza en el complejo Chacalluta este lunes, en Arica (Chile). EFE/ Presidencia de Chile EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/03/2026 15:17
El mandatario afirmó que su gobierno actuará con firmeza para proteger la seguridad nacional y la vida en las ciudades fronterizas

El presidente José Antonio Kast llegó este lunes a la base militar “Solo de Zaldívar”, en la playa Las Machas de Arica, para dar inicio oficial al Plan Escudo Fronterizo.

La iniciativa busca reforzar el control en la frontera norte de Chile mediante la construcción de zanjas y muros en sectores críticos, además del despliegue de tecnología y apoyo militar.

Durante la jornada, Kast supervisó las obras en el paso fronterizo de Chacalluta y encabezó el segundo Comité de Ministros de Seguridad desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo.

Lo acompañaron la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Defensa, Fernando Barros; y el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

En su intervención, el mandatario llamó a la unidad de todos los sectores políticos para enfrentar la inmigración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado, subrayando que “estos fenómenos no reconocen fronteras” y que su gobierno actuará con firmeza para proteger la seguridad nacional y la vida en las ciudades fronterizas.

Chile enfrenta actualmente una de las crisis migratorias más intensas de Sudamérica, con más de 330.000 extranjeros en situación irregular y un fuerte impacto en las regiones del norte.

Los inmigrantes vienen principalmente de Venezuela, Haití y Colombia.

Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde el ingreso irregular por pasos no habilitados ha generado presión en servicios de salud, vivienda y seguridad

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