  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Sudáfrica, un destino de mercado para ampliar las exportaciones panameñas

El ministro del MICI, Julio Moltó, se reunió con altos funcionarios de Sudáfrica.
El ministro del MICI, Julio Moltó, se reunió con altos funcionarios de Sudáfrica.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 07/12/2025 00:00
Panamá abrió nuevas oportunidades comerciales y de inversión con Sudáfrica y presentó avances en su estrategia de semiconductores durante el Panamá Week 2025

Panamá busca ampliar su presencia comercial en África austral y fortalecer sus oportunidades logísticas y de exportación. Con este objetivo, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se reunió con Alexandra Lilian Amelia Abrahams, viceministra de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica.

Ambas autoridades coincidieron en el potencial de Panamá como hub logístico global y plataforma de reexportación hacia Sudáfrica y la región. Moltó destacó “un amplio potencial” para incrementar exportaciones en agroindustria, manufactura, tecnología y servicios especializados. Panamá también presentó su estrategia para integrarse a la industria de semiconductores, con avances en formación de talento y capacidades tecnológicas.

El encuentro permitió identificar oportunidades de cooperación, intercambio de mejores prácticas y acciones para dinamizar el flujo de bienes y servicios. “Fortalecer los vínculos con Sudáfrica es prioritario”, afirmó Moltó.

Como parte de la agenda, Moltó y Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), se reunieron con Elias Monage, presidente del Black Business Council (BBC), para evaluar alianzas público–privadas y proyectos de innovación.

La misión forma parte del Panamá Week 2025, orientado a fortalecer la proyección internacional del país. Durante la gira, el MICI, Cancillería, Promtur Panamá y gremios empresariales sostuvieron reuniones con actores clave sudafricanos para impulsar exportaciones y atraer inversión extranjera.

Lo Nuevo