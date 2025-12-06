Sudáfrica, un destino de mercado para ampliar las exportaciones panameñas

Panamá busca ampliar su presencia comercial en África austral y fortalecer sus oportunidades logísticas y de exportación. Con este objetivo, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se reunió con Alexandra Lilian Amelia Abrahams, viceministra de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica.

Ambas autoridades coincidieron en el potencial de Panamá como hub logístico global y plataforma de reexportación hacia Sudáfrica y la región. Moltó destacó “un amplio potencial” para incrementar exportaciones en agroindustria, manufactura, tecnología y servicios especializados. Panamá también presentó su estrategia para integrarse a la industria de semiconductores, con avances en formación de talento y capacidades tecnológicas.

El encuentro permitió identificar oportunidades de cooperación, intercambio de mejores prácticas y acciones para dinamizar el flujo de bienes y servicios. “Fortalecer los vínculos con Sudáfrica es prioritario”, afirmó Moltó.

Como parte de la agenda, Moltó y Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), se reunieron con Elias Monage, presidente del Black Business Council (BBC), para evaluar alianzas público–privadas y proyectos de innovación.

La misión forma parte del Panamá Week 2025, orientado a fortalecer la proyección internacional del país. Durante la gira, el MICI, Cancillería, Promtur Panamá y gremios empresariales sostuvieron reuniones con actores clave sudafricanos para impulsar exportaciones y atraer inversión extranjera.