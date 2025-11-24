Ocho servidores públicos sancionados por Antai tras confirmar nepotismo y conflicto de interés

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó recientemente a ocho servidores públicos de diversas entidades estatales, tras concluir investigaciones administrativas que confirmaron violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

De acuerdo con Antai, los expedientes fueron tramitados mediante procesos “exhaustivos y rigurosos”. Las sanciones recaen sobre casos que involucran actos de nepotismo, ejercicio indebido de funciones y conflictos de interés.

Entre los expedientes figura el de un funcionario del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) señalado por mantener una relación de parentesco con el gerente general de la institución. Tras verificar la existencia del vínculo familiar, Antai recomendó la destitución inmediata del servidor involucrado.

Un segundo caso dentro del BDA también derivó en sanción luego de que la investigación confirmara que otro funcionario había sido designado durante la gestión de un exgerente con quien igualmente mantenía un lazo de consanguinidad.

La entidad concluyó que ambas situaciones constituían prácticas de nepotismo prohibidas por la normativa vigente.

Otro expediente analizado por Antai se originó a partir de una denuncia contra dos servidores de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Según el reporte, un director regional laboraba junto a un familiar de primer grado.

Durante la investigación se constató que una de las funcionarias ya había sido desvinculada; sin embargo, la Autoridad procedió a sancionar al director por su responsabilidad directa en la configuración del acto irregular.

La entidad de transparencia también investigó a una funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), denunciada por realizar trámites judiciales privados durante su jornada de trabajo.

Antai confirmó que la servidora pública llevó a cabo diligencias en tribunales sin contar con permiso institucional, por lo que se ordenó imponerle la sanción correspondiente.

Finalmente, la Autoridad evaluó un caso que involucraba a cuatro funcionarios de la Universidad de Panamá, señalados por presuntos actos de nepotismo.