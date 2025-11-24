Ocho servidores públicos sancionados por Antai tras confirmar nepotismo y conflicto de interés

La <b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai)</a></b> sancionó recientemente a <b>ocho servidores públicos</b> de diversas entidades estatales, tras concluir investigaciones administrativas que confirmaron violaciones al <b>Código de Ética de los Servidores Públicos</b>.De acuerdo con Antai, los expedientes fueron tramitados mediante procesos <i>'exhaustivos y rigurosos'</i>. Las sanciones recaen sobre casos que involucran <b>actos de nepotismo, ejercicio indebido de funciones y conflictos de interés</b>.Entre los expedientes figura el de un funcionario del <b><a href="/tag/-/meta/bda-banco-de-desarrollo-agropecuario">Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)</a></b> señalado <b>por mantener una relación de parentesco con el gerente general de la institución</b>. Tras verificar la existencia del vínculo familiar, Antai <b>recomendó la destitución inmediata</b> del servidor involucrado.Un segundo caso dentro del BDA también derivó en sanción luego de que la investigación confirmara que <b>otro funcionario había sido designado durante la gestión de un exgerente con quien igualmente mantenía un lazo de consanguinidad</b>. La entidad concluyó que ambas situaciones constituían prácticas de nepotismo prohibidas por la normativa vigente.Otro expediente analizado por Antai se originó a partir de una denuncia contra dos servidores de la <b><a href="/tag/-/meta/autoridad-nacional-de-descentralizacion">Autoridad Nacional de Descentralización (AND)</a></b>. Según el reporte, un director regional laboraba junto a un familiar de primer grado. Durante la investigación se constató que una de las funcionarias ya había sido desvinculada; sin embargo, la Autoridad procedió a <b>sancionar al director</b> por su responsabilidad directa en la configuración del acto irregular.La entidad de transparencia también investigó a una funcionaria de la<a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos"> <b>Dirección General de Ingresos (DGI)</b></a>, denunciada por realizar trámites judiciales privados durante su jornada de trabajo. Antai confirmó que la servidora pública llevó a cabo diligencias en tribunales sin contar con permiso institucional, por lo que se ordenó imponerle la sanción correspondiente.Finalmente, la Autoridad evaluó un caso que involucraba a <b>cuatro funcionarios de la Universidad de Panamá</b>, señalados por presuntos actos de <b>nepotismo</b>.