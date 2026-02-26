Juicio Odebrecht: Conoce que defensas presentarán alegatos este jueves

Este jueves 26 de febrero se reanuda el juicio de Odebrecht con alegatos de abogados defensores.

La jueza Baloisa Marquínez anunción, poco antes de finalizar la audiencia del miércoles, la jueza Baloisa Marquínez detalló el orden en que presentaran sus alegatos los abogados defensores.

Primero se presentará el abogado Sidney Sittón, en representación de Aurora Muradás; luego Rosendo Miranda, en representación de Federico Suárez; Gilberto Pérez, en representación de Jorge Alberto Rosas; Abdel Almengor, representando a Jaume Pamies Dolades; Arturo Saurí, representando a Demetrio Papadimitriu, Juan Antonio Kwan, abogado de Frank De Lima; y termina con Carlos Carrillo, abogado de Ricardo Martinelli Berrocal.

La audiencia está programada para iniciar a la 1.30 de la tarde en el palacio de Justicia Gil Conte.

La jueza manifestó luego de anunciar el orden que esperan terminar con la fase de alegatos este viernes 27 de febrero.

El Ministerio Público ya culminó con su fase de alegatos. Pidió la condena de unas 16 personas por blanqueo de capitales y la absolución de 5 personas.

Al finalizar los alegatos de la defensa, le corresponderá a la jueza tomarlos en consideración y emitir su fallo.