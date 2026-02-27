  1. Inicio
Embajador estadounidense resalta esfuerzo de Panamá por fortalecer infraestructura en el sector agrícola

Cabrera acompañó a Mulino en la inauguración del sistema de riego.
Cabrera acompañó a Mulino en la inauguración del sistema de riego. Tomado de X
Manuel Vega Loo
  • 27/02/2026 16:05
‘Estos impresionantes esfuerzos fortalecen la infraestructura agrícola y amplían las oportunidades económicas’, destacó Cabrera.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el fortalecimiento de la infraestructura agrícola panameña tras acompañar al presidente José Raúl Mulino en la inauguración del Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas, en la provincia de Chiriquí.

A través de su cuenta en X, el diplomático señaló que participó en la apertura de la estructura, los canales, las vías internas y la planta de poscosecha de la represa Remigio Rojas, resaltando el impacto de la obra en el desarrollo productivo del país.

“Estos impresionantes esfuerzos fortalecen la infraestructura agrícola y amplían las oportunidades económicas para ambas naciones”, expresó Cabrera en su publicación.

Este proyecto tiene el objetivo de robustecer la producción nacional y avanzar en la seguridad alimentaria.

El proyecto, ejecutado con una inversión de $6,568,840, permitirá ampliar la frontera agrícola de 600 a 3,500 hectáreas bajo riego, beneficiando directamente a 450 productores.

Además, impactará de forma indirecta a unas 1,200 familias del distrito de Alanje, cuya economía depende de la agricultura y la ganadería.

“Tenemos un potencial inmenso para desarrollar la seguridad alimentaria y la capacidad exportadora del país. Este sistema no solo suma hectáreas cultivables, sino que permite producir más meses al año y aumentar el rendimiento de las cosechas”, afirmó Mulino.

