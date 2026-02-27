Embajador estadounidense resalta esfuerzo de Panamá por fortalecer infraestructura en el sector agrícola

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el fortalecimiento de la infraestructura agrícola panameña tras acompañar al presidente José Raúl Mulino en la inauguración del Sistema de Riego y Postcosecha Remigio Rojas, en la provincia de Chiriquí.

A través de su cuenta en X, el diplomático señaló que participó en la apertura de la estructura, los canales, las vías internas y la planta de poscosecha de la represa Remigio Rojas, resaltando el impacto de la obra en el desarrollo productivo del país.