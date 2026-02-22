Juicio Odebrecht entra en su recta final, Ministerio Público presentará alegatos

Al iniciar el juicio en enero había 23 personas imputadas. De ellas, varias se han acogido a acuerdos de pena. El mismo día del inicio del juicio hubo dos solicitudes, que fueron acogidas por la jueza Marquínez, y más adelante se introdujo también un acuerdo de pena pactado con el exdirectivo de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini. Uno de los imputados, Aaron Mizrachi, fue excluido del proceso debido a un amparo de garantía emitido a su favor, cuya apelación presentada por el Ministerio Público aún está pendiente.Tampoco están incluidos en el proceso cuatro personas que forman parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Se trata del expresidente Juan Carlos Varela; el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford; y los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares. Estos cuatro casos está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ya se ha hecho el reparto judicial, asignándole el rol de magistrada fiscal a Maribel Cornejo y a María Eugenia López el de magistrada sustanciadora. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron a <b>La Estrella de Panamá </b>que ya se están recibiendo pruebas y resolviendo incidentes, pero aún no se tiene fecha definida para resolver estos casos.