Sociedad civil exige independencia en elección del Defensor del Pueblo

La Asamblea Nacional aprobó el reglamento que abre el proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo, cuyo periodo actual concluye el 31 de marzo.
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 10/03/2026 15:36
Más de 50 organizaciones piden un proceso transparente y advierten sobre el riesgo de nombrar figuras cercanas al poder político

Mientras la Asamblea Nacional inicia el proceso para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Panamá, organizaciones de la sociedad civil pidieron que la designación se realice mediante un mecanismo transparente, participativo y que garantice la independencia de la institución.

En un pronunciamiento conjunto, más de medio centenar de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos señalaron que el país necesita una Defensoría que actúe como un verdadero espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, y que mantenga autonomía frente a intereses políticos o económicos.

Las agrupaciones destacaron que el Defensor o Defensora del Pueblo debe representar “la voz de los sin voz” y convertirse en una figura capaz de exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El pronunciamiento surge en momentos en que el Parlamento aprobó el reglamento que abre el proceso de selección del nuevo titular de la institución, cuyo periodo actual concluye el próximo 31 de marzo.

Piden proceso transparente

Las organizaciones sostienen que, más allá de los requisitos establecidos en la Constitución Política de Panamá, la persona elegida debe contar con trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos, solvencia moral y credibilidad ante la ciudadanía.

También consideran indispensable que el proceso de selección incluya un escrutinio público riguroso y la participación de la sociedad civil, en línea con los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

El llamado también advierte que el nombramiento de figuras vinculadas a partidos políticos o a círculos de poder del Ejecutivo o del Legislativo podría afectar la legitimidad de la institución.

“La Defensoría no puede ser percibida como una extensión del Gobierno o del Parlamento”, señala el documento firmado por organizaciones ciudadanas.

Sociedad civil exige independencia en elección del Defensor del Pueblo

Perfil que proponen

Entre los criterios planteados por las agrupaciones destacan la necesidad de que el próximo titular de la Defensoría cuente con independencia, capacidad de mediación y liderazgo ético.

Asimismo, consideran que debe tener experiencia en el diálogo con organizaciones sociales y con grupos en situación de vulnerabilidad, además de un conocimiento sólido de los tratados internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones también plantean que la nueva administración reactive el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, con participación de representantes de distintos sectores sociales.

Inicia proceso de elección

El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó recientemente la resolución que establece el procedimiento para elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo.

La primera etapa del proceso se desarrollará en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que deberá abrir la convocatoria pública, recibir la documentación de los aspirantes y realizar entrevistas a los candidatos.

Posteriormente, el pleno legislativo escogerá al nuevo titular mediante votación.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, para ocupar el cargo se requiere ser panameño por nacimiento, tener al menos 35 años de edad, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos y poseer título universitario, preferiblemente en Derecho y Ciencias Políticas.

