Sociedad civil exige independencia en elección del Defensor del Pueblo

<b>Perfil que proponen</b>Entre los criterios planteados por las agrupaciones destacan la necesidad de que el próximo titular de la Defensoría cuente con independencia, capacidad de mediación y liderazgo ético.Asimismo, consideran que debe tener experiencia en el diálogo con organizaciones sociales y con grupos en situación de vulnerabilidad, además de un conocimiento sólido de los tratados internacionales de derechos humanos.Las organizaciones también plantean que la nueva administración reactive el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, con participación de representantes de distintos sectores sociales.Inicia proceso de elecciónEl pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó recientemente la resolución que establece el procedimiento para elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo.La primera etapa del proceso se desarrollará en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que deberá abrir la convocatoria pública, recibir la documentación de los aspirantes y realizar entrevistas a los candidatos.Posteriormente, el pleno legislativo escogerá al nuevo titular mediante votación.De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, para ocupar el cargo se requiere ser panameño por nacimiento, tener al menos 35 años de edad, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos y poseer título universitario, preferiblemente en Derecho y Ciencias Políticas.