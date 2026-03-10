Sociedad civil exige independencia en elección del Defensor del Pueblo

Mientras la Asamblea Nacional inicia el proceso para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Panamá, organizaciones de la sociedad civil pidieron que la designación se realice mediante un mecanismo transparente, participativo y que garantice la independencia de la institución. En un pronunciamiento conjunto, más de medio centenar de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos señalaron que el país necesita una Defensoría que actúe como un verdadero espacio de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, y que mantenga autonomía frente a intereses políticos o económicos. Las agrupaciones destacaron que el Defensor o Defensora del Pueblo debe representar “la voz de los sin voz” y convertirse en una figura capaz de exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El pronunciamiento surge en momentos en que el Parlamento aprobó el reglamento que abre el proceso de selección del nuevo titular de la institución, cuyo periodo actual concluye el próximo 31 de marzo.

Piden proceso transparente Las organizaciones sostienen que, más allá de los requisitos establecidos en la Constitución Política de Panamá, la persona elegida debe contar con trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos, solvencia moral y credibilidad ante la ciudadanía. También consideran indispensable que el proceso de selección incluya un escrutinio público riguroso y la participación de la sociedad civil, en línea con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. El llamado también advierte que el nombramiento de figuras vinculadas a partidos políticos o a círculos de poder del Ejecutivo o del Legislativo podría afectar la legitimidad de la institución. “La Defensoría no puede ser percibida como una extensión del Gobierno o del Parlamento”, señala el documento firmado por organizaciones ciudadanas.