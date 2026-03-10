Brasil confirma que Lula no viajará a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que se llevará a cabo mañana en Santiago.

Si bien el mandatario brasileño alegó que su ausencia se debe a “motivos de agenda”, el diario español El País señaló este martes 10 de marzo que la decisión también estaría relacionada con la presencia del senador Flávio Bolsonaro, considerado el rival más probable de Lula en las elecciones de octubre, quien figura entre los invitados a la ceremonia de investidura de Kast.

No obstante, Brasil sí contará con representación oficial, ya que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, asistirá en nombre del gobierno de Lula da Silva.

De acuerdo con las últimas encuestas, Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encarcelado por la intentona golpista de enero de 2023 contra el recién electo Lula— parte como favorito para convertirse en el abanderado de la derecha brasileña en las próximas elecciones presidenciales. Según un sondeo de Datafolha, el también senador podría consolidarse en su espacio político y empatar con el actual mandatario en una eventual segunda vuelta, con un 43 % de los apoyos frente al 46 % de Lula.

Flávio también asistirá junto a su hermano, Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal que reside en Texas (Estados Unidos). En el evento también está prevista la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado, así como de diversos mandatarios de la región, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Panamá, José Raúl Mulino; y el de Ecuador, Daniel Noboa.