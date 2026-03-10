Brasil confirma que Lula no viajará a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast

El presidente de <a href="/tag/-/meta/brasil">Brasil</a>, <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>, <b>no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de <a href="/tag/-/meta/chile">Chile</a></b>, <b>José Antonio Kast</b>, que se llevará a cabo mañana en <b>Santiago</b>.Si bien el mandatario brasileño alegó que su ausencia se debe a <b>'motivos de agenda'</b>, el diario español <b>El País</b> señaló este martes 10 de marzo que la decisión también estaría relacionada con la presencia del senador <b>Flávio Bolsonaro</b>, <b>considerado el rival más probable de Lula en las elecciones de octubre</b>, quien figura entre los invitados a la <b>ceremonia de investidura de Kast</b>.No obstante, <b>Brasil sí contará con representación oficial</b>, ya que el <b>ministro de Relaciones Exteriores</b>, <b>Mauro Vieira</b>, <b>asistirá en nombre del gobierno de Lula da Silva</b>.De acuerdo con las últimas encuestas, <b>Flávio Bolsonaro</b> —hijo del expresidente <b>Jair Bolsonaro</b>, <b>encarcelado por la intentona golpista de enero de 2023 contra el recién electo Lula</b>— <b>parte como favorito para convertirse en el abanderado de la derecha brasileña</b> en las próximas elecciones presidenciales. Según un sondeo de <b>Datafolha</b>, el también senador <b>podría consolidarse en su espacio político y empatar con el actual mandatario en una eventual segunda vuelta</b>, con <b>un 43 % de los apoyos frente al 46 % de Lula</b>.Flávio también asistirá junto a su hermano, <b>Eduardo Bolsonaro</b>, <b>exdiputado federal que reside en Texas (Estados Unidos)</b>. En el evento también está prevista la presencia de la <b>líder opositora venezolana</b> <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b>, así como de <b>diversos mandatarios de la región</b>, entre ellos el presidente de Argentina, <b><a href="/tag/-/meta/javier-milei">Javier Milei</a></b>; el de Panamá,<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino"> <b>José Raúl Mulino</b></a>; y el de Ecuador,<a href="/tag/-/meta/daniel-noboa"> <b>Daniel Noboa</b></a>.