Linares propone reformar FECI para incluir agroindustria

El Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) se financia con una sobretasa del 1 % aplicada a préstamos personales y comerciales superiores a $5.000 otorgados por bancos. Estos recursos se utilizan para subsidiar tasas de interés en el sector agropecuario. Entre enero y diciembre de 2025, el fondo desembolsó $64.4 millones en reembolsos por descuento en la tasa de interés a la banca, según datos oficiales.La SBP administra el fondo, mientras que el Ejecutivo define el porcentaje de su distribución.