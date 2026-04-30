Proyecto de bioetanol detenido: gremios alertan por pérdida de empleos e inversión privada

<a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">La decisión de la Asamblea Nacional</a> de suspender hasta julio el segundo debate del proyecto de ley No. 443, que crea el <b>Programa Nacional de Biocombustibles</b>, ha generado fuertes reacciones en sectores industriales y en el Ejecutivo. <b>La Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (AZUCALPA)</b> reconoció la potestad constitucional del Legislativo para definir el curso de los proyectos, pero advirtió que cada mes de retraso implica 'menos inversión, menos crecimiento y menos empleos para el país'. Según estimaciones del gremio y autoridades nacionales, la implementación del programa permitiría la creación de 10,000 empleos directos y 20,000 indirectos, con impacto en zonas rurales y en la economía del interior. <a href="/tag/-/meta/sip-sindicato-de-industriales-de-panama">El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP)</a> también manifestó su preocupación, señalando que el proyecto de bioetanol representa una <b>'oportunidad concreta e inmediata'</b> para generar 30,000 empleos directos e indirectos, dinamizar la agroindustria y atraer inversión privada al interior del país. El gremio advirtió que la dilación en la aprobación de este tipo de iniciativas tiene consecuencias reales: inversiones que no se ejecutan, empleos que no se generan y oportunidades que se pierden para miles de panameños. <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">Por su parte, el presidente José Raúl Mulino</a> reaccionó al debate público y aseguró que la iniciativa quedó 'sacada de contexto' por la controversia política y mediática. El mandatario sostuvo que la discusión del etanol 'se sacó completamente del contexto técnico de este producto para llevarlo estrictamente al ámbito de la especulación y la maledicencia'. Mulino lamentó que el debate se desviara del análisis técnico hacia la confrontación política y advirtió que la decisión de no avanzar por ahora tendrá efectos económicos.'Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país', dijo. El presidente subrayó que el desarrollo del sector implicaba inversiones 'multimillonarias' y la posibilidad de que productores de caña diversificaran su producción hacia variedades especializadas para etanol. Sin embargo, insistió en que el debate quedó dominado por 'el bochinche, la maledicencia y la especulación', dejando el destino del proyecto en manos del Legislativo. <b>Un proyecto rodeado de intereses</b>El proyecto de ley que obliga a mezclar 10% de bioetanol con gasolina ha puesto bajo la lupa a ingenios azucareros con vínculos históricos con el poder económico y político del país. Cuatro centrales manifestaron interés ante la Secretaría de Energía: Azucarera Nacional (Ansa), Compañía Azucarera La Estrella (Calesa), Ingenio La Victoria y Central Azucarero de Alanje (Cadasa). Entre los nombres que orbitan el debate aparecen figuras de peso político: el ministro de Economía Felipe Chapman, cuyo hermano figura como directivo suplente en Calesa; el asesor presidencial Aníbal Galindo Navarro, vinculado familiarmente a la empresa; y el ingenio La Victoria, ligado a la familia del expresidente Ricardo Martinelli, que ha promovido públicamente el potencial económico del etanol con estimaciones de hasta 30,000 empleos y $400 millones en inversiones. En el caso de Cadasa, el actual contralor Anel Flores fue apoderado legal y director de la sociedad hasta antes de asumir el cargo.