Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 17 de agosto de 2025

La tarde de este domingo 17 de agosto, se celebra el sorteo dominical No. 5513 de la Lotería Nacional de Panamá. Los billetes y chances de esta edición dominical hacen alusión a ser el sorteo extraordinario del mes de agosto.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 01545

Letras - DDDA

Serie - 1

Folio - 12

Segundo Premio - 34375

Tercer Premio - 42829

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.