Huracán Erin sigue su recorrido hacia el oeste-noroeste con lluvias y oleaje peligroso

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/huracan-erin" target="_blank">Erin rebajó su intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson</a>, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora mientras sus bandas exteriores arrojan intensas lluvias sobre Puerto Rico y las islas cercanas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU..La tormenta, que este sábado se volvió un<b> 'catastrófico'</b> huracán categoría 5 antes de perder fuerza, se encontraba en la tarde de hoy a unos 380 kilómetros (235 millas) al norte noroeste de San Juan y a unos 320 kilómetros (200 millas) al este de la isla Gran Turca.El ciclón continúa su recorrido en dirección oeste noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora (13 millas por hora), según el boletín más reciente del NHC, que pronostica que Erin volverá a fortalecerse durante las próximas 48 horas y se mantendrá como un sistema peligroso hasta mediados de semana.Las bandas exteriores de Erin continuarán golpeando con áreas de lluvias intensas a Puerto Rico hasta el lunes, y las islas Turcas y Caicos junto a áreas de las Bahamas hasta el martes, con acumulados que podrían alcanzar entre los tres y seis pulgadas (entre 76 y 152 milímetros) con totales aislados hasta 8 pulgadas (unos 203 milímetros).Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de tierra.Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, este domingo en la mañana se mantienen bajo aviso por tormenta tropical las islas Turcas y Caicos y la zona sureste de las Bahamas.Se espera que Erin mantenga su movimiento al oeste noroeste y su velocidad disminuya antes de hacer un giro gradual hacia el norte el lunes y el martes.Según la trayectoria pronosticada por NHC, está previsto que el núcleo de Erin pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche y el lunes.<b>El oleaje generado por Erin continuará afectando partes de las Islas Vírgenes, Puerto Rico, la Española y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días.</b>También se espera que estas grandes olas se extiendan a las Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá a principios y mediados de la semana.'Estas condiciones oceánicas agitadas probablemente causarán olas y corrientes de resaca potencialmente mortales', advierte el NHC.<b>La tormenta tropical Erin</b> surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.