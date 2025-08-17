Huracán Erin sigue su recorrido hacia el oeste-noroeste con lluvias y oleaje peligroso

Erin rebajó su intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora mientras sus bandas exteriores arrojan intensas lluvias sobre Puerto Rico y las islas cercanas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU..

La tormenta, que este sábado se volvió un “catastrófico” huracán categoría 5 antes de perder fuerza, se encontraba en la tarde de hoy a unos 380 kilómetros (235 millas) al norte noroeste de San Juan y a unos 320 kilómetros (200 millas) al este de la isla Gran Turca.

El ciclón continúa su recorrido en dirección oeste noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora (13 millas por hora), según el boletín más reciente del NHC, que pronostica que Erin volverá a fortalecerse durante las próximas 48 horas y se mantendrá como un sistema peligroso hasta mediados de semana.

Las bandas exteriores de Erin continuarán golpeando con áreas de lluvias intensas a Puerto Rico hasta el lunes, y las islas Turcas y Caicos junto a áreas de las Bahamas hasta el martes, con acumulados que podrían alcanzar entre los tres y seis pulgadas (entre 76 y 152 milímetros) con totales aislados hasta 8 pulgadas (unos 203 milímetros).

Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de inundaciones repentinas y urbanas, junto con deslizamientos de tierra.

Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, este domingo en la mañana se mantienen bajo aviso por tormenta tropical las islas Turcas y Caicos y la zona sureste de las Bahamas.

Se espera que Erin mantenga su movimiento al oeste noroeste y su velocidad disminuya antes de hacer un giro gradual hacia el norte el lunes y el martes.

Según la trayectoria pronosticada por NHC, está previsto que el núcleo de Erin pase al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche y el lunes.

El oleaje generado por Erin continuará afectando partes de las Islas Vírgenes, Puerto Rico, la Española y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días.

También se espera que estas grandes olas se extiendan a las Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos y la costa atlántica de Canadá a principios y mediados de la semana.

“Estas condiciones oceánicas agitadas probablemente causarán olas y corrientes de resaca potencialmente mortales”, advierte el NHC.

La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.