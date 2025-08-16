Huracán Erin gana potencia a categoría 4 en el Atlántico sin amenazas directas en tierra

El huracán Erin se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 4, de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 millas por hora), informó este sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Las autoridades instaron a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.

El ciclón se encontraba esta mañana a unos 195 kilómetros (120 millas) al noreste de Anguila y avanzaba en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 31 kilómetros por hora (20 millas por hora).

Los expertos prevén que Erin mantenga este movimiento durante el fin de semana con una gradual disminución de su velocidad de traslación y que gire hacia el norte a comienzos de la próxima semana. En esa trayectoria, su centro pasaría justo al norte de las islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.