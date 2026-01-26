Segunda muerte en operativo migratorio en Minneapolis: ¿Quién era Alex Pretti, el enfermero fallecido?

La ciudad de Minneapolis se encuentra marcada por la tensión y el silencio tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que falleció durante un operativo de agentes federales de inmigración (ICE), en medio de protestas contra el despliegue de fuerzas federales en la ciudad.

Se trata de la segunda persona que pierde la vida en el marco de la mayor operación antiinmigración impulsada por el Gobierno de Estados Unidos en el último año.

De acuerdo con testigos y organizaciones locales, Pretti participaba el sábado en una manifestación contra la presencia de más de 3.000 agentes federales en Minneapolis, un despliegue que ha generado rechazo entre sectores de la comunidad.

Los hechos ocurrieron en la avenida Nicollet, donde el enfermero intervino durante un altercado entre agentes y manifestantes. El lugar se convirtió desde el amanecer en punto de concentración de protestas y vigilias ciudadanas.