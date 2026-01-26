  1. Inicio
Segunda muerte en operativo migratorio en Minneapolis: ¿Quién era Alex Pretti, el enfermero fallecido?

Segunda muerte en operativo migratorio en Minneapolis EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/01/2026 14:20
Minneapolis vive horas de tensión tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante un operativo migratorio federal.

La ciudad de Minneapolis se encuentra marcada por la tensión y el silencio tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que falleció durante un operativo de agentes federales de inmigración (ICE), en medio de protestas contra el despliegue de fuerzas federales en la ciudad.

Se trata de la segunda persona que pierde la vida en el marco de la mayor operación antiinmigración impulsada por el Gobierno de Estados Unidos en el último año.

De acuerdo con testigos y organizaciones locales, Pretti participaba el sábado en una manifestación contra la presencia de más de 3.000 agentes federales en Minneapolis, un despliegue que ha generado rechazo entre sectores de la comunidad.

Los hechos ocurrieron en la avenida Nicollet, donde el enfermero intervino durante un altercado entre agentes y manifestantes. El lugar se convirtió desde el amanecer en punto de concentración de protestas y vigilias ciudadanas.

La versión oficial ofrecida por el Gobierno estadounidense ha sido cuestionada por familiares, activistas y residentes, quienes denuncian inconsistencias en el relato y exigen una investigación independiente.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Pretti como un “terrorista doméstico” y aseguró que representaba una amenaza, mientras que el presidente Donald Trump lo describió públicamente como un “pistolero”, declaraciones realizadas antes de que concluyan las pesquisas oficiales.

La muerte de Pretti se suma a la de Renee Good, una poeta y madre de tres hijos, también de 37 años, quien falleció hace 18 días durante otro operativo relacionado con las acciones migratorias federales.

Ambos casos han intensificado el debate nacional sobre el uso de la fuerza, el papel de ICE y el impacto de estas operaciones en comunidades estadounidenses.

En Minneapolis, las protestas continúan, impulsadas por la indignación, el cansancio y el reclamo de justicia, mientras crece la presión sobre las autoridades federales para que esclarezcan lo ocurrido.

