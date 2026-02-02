  1. Inicio
Bad Bunny desata boicot en EE.UU. a días del Super Bowl LX

En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), usuarios estadounidenses han manifestado su rechazo tanto al cantante puertorriqueño como a la decisión de la NFL de elegirlo para el Half-time.
Por
Laura Chang
  • 02/02/2026 13:33
La elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo ha provocado llamados al boicot en Estados Unidos, poniendo al Super Bowl LX en el centro de la polémica.

Recién coronado con el Grammy a Mejor Álbum, Bad Bunny pasa del aplauso global a la controversia en Estados Unidos, donde a solo días de su presentación en el Super Bowl LX enfrenta llamados a un posible boicot masivo.

La reacción, impulsada principalmente en redes sociales, ha puesto al artista puertorriqueño y al evento deportivo más visto del año en el centro de una nueva tormenta mediática.

En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), usuarios estadounidenses han manifestado su rechazo tanto al cantante puertorriqueño como a la decisión de la NFL de elegirlo para uno de los espectáculos televisivos más vistos del año.

Los mensajes incluyen llamados a no ver el partido, advertencias sobre una supuesta caída histórica en la audiencia y comentarios de personas que aseguran que apagarán el televisor durante el medio tiempo.

La polémica se intensificó luego de que Bad Bunny ganara el Grammy al Álbum del Año y emitiera declaraciones críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que reavivó el debate político y cultural en torno a su figura.

Para sus detractores, su música, el uso del español y su postura pública no representan lo que consideran “valores tradicionales” del evento.

En contraste, sus seguidores defienden su elección como un reflejo de la diversidad cultural y del impacto global del artista.

Pese a la controversia y a los llamados al boicot, la NFL se ha mantenido firme en su decisión y no ha dado señales de modificar la programación del show de medio tiempo del Super Bowl LX.

