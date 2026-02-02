Bad Bunny desata boicot en EE.UU. a días del Super Bowl LX

Recién coronado con el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/bad-bunny-transforma-su-grammy-en-un-mensaje-politico-que-sacudio-a-estados-unidos-PF19583936" target="_blank"><b>Grammy a Mejor Álbum</b>, <b>Bad Bunny</b></a> pasa del aplauso global a la controversia en Estados Unidos, donde a solo días de su presentación en el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/trump-vuelve-a-la-carga-y-apunta-contra-bad-bunny-y-green-day-antes-del-super-bowl-FO19423565" target="_blank"><b>Super Bowl LX</b> </a>enfrenta llamados a un posible boicot masivo. La reacción, impulsada principalmente en redes sociales, ha puesto al artista puertorriqueño y al evento deportivo más visto del año en el centro de una nueva tormenta mediática.En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), usuarios estadounidenses han manifestado su rechazo tanto al cantante puertorriqueño como a la decisión de la NFL de elegirlo para uno de los espectáculos televisivos más vistos del año.Los mensajes incluyen llamados a no ver el partido, advertencias sobre una supuesta caída histórica en la audiencia y comentarios de personas que aseguran que apagarán el televisor durante el medio tiempo.La polémica se intensificó luego de que Bad Bunny ganara el Grammy al Álbum del Año y emitiera declaraciones críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que reavivó el debate político y cultural en torno a su figura.Para sus detractores, su música, el uso del español y su postura pública no representan lo que consideran 'valores tradicionales' del evento. En contraste, sus seguidores defienden su elección como un reflejo de la diversidad cultural y del impacto global del artista.Pese a la controversia y a los llamados al boicot, la NFL se ha mantenido firme en su decisión y no ha dado señales de modificar la programación del show de medio tiempo del Super Bowl LX.