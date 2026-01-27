Trump vuelve a la carga y apunta contra Bad Bunny y Green Day antes del Super Bowl

El epresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica al lanzar críticas contra Bad Bunny y Green Day, en la antesala del Super Bowl. El mandatario aseguró estar en desacuerdo con ambos artistas y con los mensajes que representan.

Trump cuestionó que figuras del entretenimiento utilicen su plataforma para emitir posturas políticas, señalando que no comparte ni respalda el enfoque que han mostrado en sus presentaciones y declaraciones públicas. Las críticas se dieron en un contexto de alta visibilidad mediática, previo al evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.

El primer Half-Time del Super Bowl cantado en español

Bad Bunny ha dicho en reiteradas ocasiones que el próximo 8 de febreo el mundo va a bailar y lo hará en español, por lo que ha recomendado a los fanáticos del evento deportivo a empezar a aprender el idioma ya que su intención es dejar muy en alto su sangre latina.

Trump critica a Bad Bunny y Green Day

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, expresión que acaloró las redes sociales.

Bad Bunny y Green Day han sido conocidos por expresar opiniones sobre temas sociales y políticos, algo que ha generado tanto respaldo como rechazo a lo largo de sus carreras. Las palabras de Trump provocaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde seguidores del mandatario y fanáticos de los artistas protagonizaron un nuevo cruce de opiniones.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol de la música y los artistas en espacios masivos como el Super Bowl, donde el espectáculo y la política suelen cruzarse.