Ausencia de Trump en el Super Bowl LX genera polémica por críticas a Bad Bunny y Green Day

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no asistirá al Super Bowl LX, programado para este 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

La decisión ha generado titulares por sus declaraciones duras sobre los artistas elegidos para el espectáculo musical del evento.

Trump explicó que su ausencia se debe, en parte, a motivos logísticos, señalando que el desplazamiento al norte de California es “demasiado lejos” desde su ubicación actual, aunque reconoció que en el pasado había asistido a este tipo de eventos con buena recepción.

Además de esta razón, Trump aprovechó para expresar su rechazo a la elección de los músicos que participarán en el evento.

En particular, criticó al artista puertorriqueño Bad Bunny, elegido como el acto principal del espectáculo de medio tiempo, y a la banda estadounidense Green Day, reafirmando que está “en contra de ellos” y calificando su inclusión como una decisión errónea que, según él, “siembra odio”.

Cabe destacar que, Bad Bunny ha dicho que cantará totalmente en español para resaltar el poder latino y ha dejado claro en muchas ocasiones que está totalmente en contra del presidente de Estados Unidos.

Por otro lado, Green Day, la agrupación estadounidense también ha criticado el actuar de Trump como presidente de Estados Unidos en muchas ocasiones y se espera que en este evento hagan lo mismo.

La postura de Trump se suma a las críticas de sectores conservadores que han cuestionado la presencia de Bad Bunny y Green Day.