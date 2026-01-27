Juicio Odebrecht: El testimonio de Gabriel Alvarado

Alrededor de las 12.15 p.m., se reanudó el juicio Odebrecht con las declaraciones de Gabriel Alvarado Far, empresario que habría sido testaferro con cuentas a su nombre en las que se depositaron millones de dólares provenientes de la Banca Privada de Andorra que terminarían, presuntamente, beneficiando a la familia del expresidente Ricardo Martinelli.

Durante el interrogatorio, Alvarado detalló su relación con la sociedad Mengil International Limited, en la que formaba parte como apoderado. Contó que la sociedad fue conformada en 2013 con el objetivo de “armar un negocio para la compra y venta de combustible”. La sociedad estaba registrada en Belice y la cuenta fue abierta en Banca Privada de Andorra (BPA).

De acuerdo a Alvarado, no tuvo acceso a los fondos, ni movimientos de esta cuenta. Se le acercaron por su perfil empresarial y manifestó no conocer los nombres de los otros directivos. Eso no le impidió firmar los documentos que le presentaron, incluso varios en un idioma que no conocía.

Alvarado señaló que se le comunicó que había planes de firmar un contrato inicial con la empresa Aeon Group, estimado en unos 12 millones de dólares.

El abogado Alexander Allard, que representa a Francesc Pérez Giménez, lo cuestionó sobre el nombre de la sociedad y si podía describir físicamente al hombre que lo contactó.

Pérez Giménez ha sido señalado por formar parte del esquema de triangulación de fondos de Odebrecht.