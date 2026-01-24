Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo - 24 de enero

<b>— Playa Las Garzas abre con restricciones</b>El nuevo atractivo costero en la ciudad de Panamá permite el acceso al público, pero prohíbe el baño en el mar, el consumo de alcohol y el uso de bocinas. El espacio es pet-friendly y busca promover el disfrute responsable mientras se evalúan las condiciones del agua.<b>— ‘Prefiero el costo político a una tragedia’</b>La alcaldesa de Arraiján defendió la intervención en el mirador del Puente de las Américas y la remoción del llamado monumento chino, asegurando que la decisión se tomó por razones de seguridad ciudadana ante posibles riesgos estructurales.<b>— Trump se ausenta del Super Bowl y genera polémica</b>La decisión de Donald Trump de no asistir al Super Bowl LX reavivó el debate internacional, luego de criticar a Bad Bunny y Green Day, vinculando el evento deportivo con disputas culturales y políticas.<b>— Muere Agustín Clément, referente del teatro panameño</b>El fallecimiento de Agustín Clément enluta al sector cultural del país. Su trayectoria como actor, director y gestor dejó una huella profunda en las artes escénicas nacionales.