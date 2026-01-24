Las 5 claves de hoy en Panamá y el mundo - 24 de enero

— Playa Las Garzas abre con restricciones

El nuevo atractivo costero en la ciudad de Panamá permite el acceso al público, pero prohíbe el baño en el mar, el consumo de alcohol y el uso de bocinas. El espacio es pet-friendly y busca promover el disfrute responsable mientras se evalúan las condiciones del agua.

— ‘Prefiero el costo político a una tragedia’

La alcaldesa de Arraiján defendió la intervención en el mirador del Puente de las Américas y la remoción del llamado monumento chino, asegurando que la decisión se tomó por razones de seguridad ciudadana ante posibles riesgos estructurales.

— Trump se ausenta del Super Bowl y genera polémica

La decisión de Donald Trump de no asistir al Super Bowl LX reavivó el debate internacional, luego de criticar a Bad Bunny y Green Day, vinculando el evento deportivo con disputas culturales y políticas.

— Muere Agustín Clément, referente del teatro panameño

El fallecimiento de Agustín Clément enluta al sector cultural del país. Su trayectoria como actor, director y gestor dejó una huella profunda en las artes escénicas nacionales.