Muere Agustín Clément, referente del teatro panameño

El mundo cultural y artístico de Panamá está de luto tras la confirmación del fallecimiento del destacado actor, productor y director teatral Agustín Clément, una de las figuras más influyentes del teatro contemporáneo en el país.

Clément, quien tenía una trayectoria de más de tres décadas en las artes escénicas, falleció este viernes 23 de enero de 2026. Durante su carrera fue reconocido por su versatilidad artística, participando en más de cincuenta producciones teatrales y recibiendo más de 20 galardones en los prestigiosos Premios Escena por su excelencia en la actuación y dirección.

Desde mediados de la década de 1990, Agustín Clément se consolidó como un pilar del teatro panameño, con obras que abarcaron diversos géneros y temas. Además de su trabajo en escena, incursionó en televisión y es recordado por obras emblemáticas como La Fogonera, Si mi celular hablara y Cena de Thanksgiving, entre otras.

Más allá de su labor artística, Clément fue un activista por los derechos humanos y la igualdad. Fue la primera persona en Panamá en unirse civilmente con alguien de su mismo sexo en 2010, un gesto que marcó un hito en la visibilidad y la lucha a favor de la comunidad LGBT+ en el país.

Su fallecimiento ha generado múltiples expresiones de pesar y tributo por parte de colegas, quienes destacaron su talento, su entrega apasionada por el arte y su compromiso constante con la justicia social.

Uno de sus últimos trabajos en televisión fue ser el temido 4to jurado en el programa de television ‘Yo Me Llamo’ en donde su forma de decir las cosas generó mucha controversia e impresiones por parte del público y de los propios participantes.