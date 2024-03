Yuri: “Llegué a creer que al tener dinero, fama y belleza a mis pies no me faltaba nada, pero Dios me demostró quien era en realidad”

La cantante mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como “Yuri” aterrizó en suelo panameño el pasado 11 de marzo para la presentación de su concierto el día de hoy en el Teatro Anayansí el cual celebra 46 años de su carrera y denominó “Euforia”.

Asistió a una rueda de prensa el lunes en la que fanáticos, personas de los medios y el público presente le dieron la bienvenida a Panamá. Compartió entre risas sobre su vida, los consejos que la han ayudado, su amor por Dios e historias sobre su larga trayectoria musical.

Disciplina

Al comenzar la rueda de prensa la artista comentó sobre cómo mantiene su físico. “Todo comenzó cuando me acerqué Jesucristo hace 30 años”, dijo. “Fortalecer el espíritu me permitió también fortalecer mi cuerpo y estar a gusto con quién y cómo soy”.

Agregó que siempre ha sido disciplinada con la comida debido al ballet, danza que practicó desde muy pequeña. “No como frituras, arroz, lácteos, (...). Mi ejemplo fue Raffaella Carrá ya que siempre se le veía bien y siento que el público merece ese respeto y que les demos un buen show en nuestras mejores condiciones. Aún así me cuido por mi familia. Tengo una hija y siempre quiero darle lo mejor de mí. He comenzado a practicar el ayuno intermitente entonces no ceno”.

‘Un espectáculo tipo Las Vegas’

Yuri arrancó su ‘tour’ Euforia durante el mes de febrero en Estados Unidos y se presentará en México, Chile y Panamá. Detalló que su show será “un espectáculo tipo Las Vegas” con excelentes vestuarios de diseñadores mexicanos.

“Me encanta la moda y siento que los artistas debemos estar conectados con ella”, expresó y añadió que estará trabajando además con profesionales que han vestido a artistas como Beyoncé y Jennifer López.

Explicó que será un ‘show’ con “puros éxitos” como “La maldita primavera”, “Es Ella más que yo”, “Amiga mía”, “Yo te pido amor” y muchos más.

Celebración a la vida

La gira de la mexicana se denominó “Euforia”, un sentimiento caracterizado por el entusiasmo o la alegría intensa y eso es justo lo que siente Yuri en este momento de su vida.

“Yo celebro la vida cada día”, declaró. “En un periodo estuve peleándome con la vida por la enfermedad. El Covid-19 me dejó secuelas muy fuertes que sigo viviendo”.

Entre esas complicaciones se encontraba la disautonomía, una enfermedad que ocurre en el sistema central del cerebro y controla el corazón, los pulmones y otro tipo de órganos. “La enfermedad me hizo vivir en un desierto y ver cara a cara a Dios”, expresó. Además, la cantante explicó que se le había detectado un pequeño tumor en los intestinos.

“Durante dos años pasé por muchas pruebas físicas, pero le doy gracias a Dios por esta segunda oportunidad y por permitirme acercarme a él. Ahora vivo con ese sentimiento de euforia por vivir la vida y conectar con mi público”.

Explicó que el término “Euforia” proviene de la raíz griega que significa “fuerza para resistir”. “Quise expresar lo que viví en el video de la canción y colocamos una guerrera montada en un caballo blanco con espada y escudo en mano y esa es la Yuri de ahora: quien a pesar de todo, sigue adelante”.

Mantener su salud mental

La reina del pop latino expresó que como artistas es muy fácil perder el equilibrio y alejarse de Dios. “La fama y el dinero te desconecta de la realidad”, dijo. “Y nosotros fuimos creados para conectar con Él”.

“Y eso me pasó a mí porque llegué a creerme Dios”, admitió. “Llegué a creer que, al tener dinero, fama y belleza a mis pies, no me faltaba nada, pero Dios me demostró quien era en realidad”.

La cantante llegó a tener complicaciones con su voz a causa del Covid-19 lo cual fue un despertar para ella. “Me di cuenta de que era una persona más en este planeta y mi polo a Tierra se volvió Él”.

Confesó que pasa horas conversando con Dios y orando lo cual la ha ayudado a centrarse y enfocarse en lo que verdaderamente importante. “Antes de subirme a un escenario a cantar, siempre converso con Dios para poder conectarme con mi alrededor”.