‘Nadie es ilegal en tierra robada’: el mensaje de Billie Eilish en los Grammy

La cantante estadounidense Billie Eilish ganó el premio Grammy a Mejor Canción por “Wildflower” y aprovechó su discurso de agradecimiento para lanzar una fuerte crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en medio de la polémica por las recientes redadas migratorias en Mineápolis. Durante su intervención, Eilish expresó un mensaje en defensa de los derechos de los migrantes y cuestionó las políticas migratorias del país. “Sinceramente, no creo que tenga que decir nada, pero... nadie es ilegal en tierra robada”, afirmó la artista ante una audiencia que reaccionó con aplausos.

La cantante también reconoció la dificultad del momento, pero llamó a la acción colectiva. “Es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Me siento muy esperanzada en esta sala y siento que tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces realmente importan. Las personas importan”, añadió. El mensaje de Eilish convirtió su victoria en uno de los momentos más comentados de la ceremonia, al combinar el reconocimiento musical con una postura política clara sobre uno de los temas más sensibles del debate público en Estados Unidos.

