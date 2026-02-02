‘Nadie es ilegal en tierra robada’: el mensaje de Billie Eilish en los Grammy

Por su parte, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se llevó el premio a <b>Mejor Álbum de Música Urbana</b> en los Premios Grammy 2026, consolidando su impacto en la música internacional. Durante su discurso de agradecimiento, el artista no solo celebró su victoria, sino que también aprovechó la plataforma para enviar un mensaje contundente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).Bad Bunny defendió la dignidad de las comunidades migrantes y cuestionó las políticas migratorias de Estados Unidos, afirmando:<i>'Antes de decir gracias a Dios, diré fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas... somos humanos y somos americanos'.</i>El mensaje del cantante provocó aplausos en la sala y se volvió tendencia en redes sociales, generando una avalancha de reacciones y posicionando su intervención como uno de los momentos más destacados de la ceremonia.