‘Nadie es ilegal en tierra robada’: el mensaje de Billie Eilish en los Grammy

La cantautora estadounidense Billie Eilish asiste a la alfombra roja de la 68.ª edición anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, California (EE. UU.), el 1 de febrero de 2026. .EFE/EPA/JILL CONNELLY
La cantautora estadounidense Billie Eilish asiste a la alfombra roja de la 68.ª edición anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, California (EE. UU.), el 1 de febrero de 2026. .EFE/EPA/JILL CONNELLY JILL CONNELLY / EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/02/2026 13:30
La cantante estadounidense Billie Eilish dedicó su victoria en los Grammy a la defensa de los derechos de los migrantes.

La cantante estadounidense Billie Eilish ganó el premio Grammy a Mejor Canción por “Wildflower” y aprovechó su discurso de agradecimiento para lanzar una fuerte crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en medio de la polémica por las recientes redadas migratorias en Mineápolis.

Durante su intervención, Eilish expresó un mensaje en defensa de los derechos de los migrantes y cuestionó las políticas migratorias del país. “Sinceramente, no creo que tenga que decir nada, pero... nadie es ilegal en tierra robada”, afirmó la artista ante una audiencia que reaccionó con aplausos.

La cantante también reconoció la dificultad del momento, pero llamó a la acción colectiva. “Es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Me siento muy esperanzada en esta sala y siento que tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces realmente importan. Las personas importan”, añadió.

El mensaje de Eilish convirtió su victoria en uno de los momentos más comentados de la ceremonia, al combinar el reconocimiento musical con una postura política clara sobre uno de los temas más sensibles del debate público en Estados Unidos.

Bad Bunny alza la voz contra el ICE en su discurso de agradecimiento

Por su parte, el cantante puertorriqueño Bad Bunny se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana en los Premios Grammy 2026, consolidando su impacto en la música internacional. Durante su discurso de agradecimiento, el artista no solo celebró su victoria, sino que también aprovechó la plataforma para enviar un mensaje contundente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Bad Bunny defendió la dignidad de las comunidades migrantes y cuestionó las políticas migratorias de Estados Unidos, afirmando:”Antes de decir gracias a Dios, diré fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas... somos humanos y somos americanos”.

El mensaje del cantante provocó aplausos en la sala y se volvió tendencia en redes sociales, generando una avalancha de reacciones y posicionando su intervención como uno de los momentos más destacados de la ceremonia.

