Canal de Panamá alista proceso de precalificación para terminales portuarias y gasoducto

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, anunció la mañana de este miércoles 28 de enero que en las próximas semanas se iniciará el proceso de precalificación de las empresas para las futuras licitaciones de las terminales portuarias y el gasoducto, proyectos estratégicos vinculados al desarrollo logístico de Panamá y a la sostenibilidad del Canal.

Icaza explicó que este paso permitirá avanzar ordenadamente hacia la fase de licitación, con el objetivo de seleccionar a las empresas que serán invitadas a participar formalmente en los concursos.

“En las próximas semanas vamos a estar anunciando el inicio del proceso de precalificación para poder avanzar y posteriormente invitar a las empresas a participar en la licitación, con la expectativa de que todo el proceso pueda culminar en 2026”, indicó.

El ministro detalló que estas iniciativas forman parte de un plan integral de infraestructura que incluye la construcción de una autopista o corredor logístico en la ribera oeste del Canal de Panamá, la extensión del corredor logístico para conectar ambos lados de la vía interoceánica y el desarrollo del proyecto del Lago Reservorio del Río Indio.

Sobre este último, Icaza subrayó que se trata del proyecto más importante de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que actualmente avanza en su fase social. Precisó que ya se completó el último ciclo de reuniones con las comunidades involucradas en el proceso de reasentamiento, el cual se desarrolla bajo los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). Este avance, dijo, permite continuar con las siguientes etapas del proyecto.

En cuanto al impacto internacional, Icaza destacó que la promoción de estos proyectos y la participación de Panamá en foros económicos refuerzan la posición del país como un centro estratégico de encuentro, inversión y logística. A su juicio, Panamá no debió perder su rol histórico como punto de conexión entre las naciones de la región y del mundo.

“El país sirve como una plataforma para hacer negocios, una plataforma logística y un punto de atracción para empresas que desean comercializar sus productos y servicios en el hemisferio”, afirmó, al destacar que la infraestructura existente y el marco legal panameño favorecen la inversión, la generación de empleo y el crecimiento del comercio internacional.