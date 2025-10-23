Fiscalía Anticorrupción realiza operativo “E-Tax 2.0” por fraude en la Dirección General de Ingreso

A primeras horas de este 23 de octubre, <b>la Fiscalía Anticorrupción,</b> en coordinación con<b> la</b> <b>Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional,</b> llevó a cabo un operativo simultáneo denominado '<b>E-Tax 2.0',</b> con el objetivo de recabar indicios en una investigación relacionada con delitos contra la fe pública en perjuicio de la <b>Dirección General de Ingresos (DGI).</b>El operativo incluyó allanamientos en <b>Panamá este, Panamá Oeste y Panamá centro,</b> donde se logró la localización de personas y evidencias clave. Como parte de las diligencias <b>fueron aprehendidas</b> cuatro personas, entre ellas <b>dos exfuncionarias</b> y dos particulares vinculados a las investigaciones.La pesquisa inició el 27 de abril de 2023, a raíz de una denuncia presentada por la DGI. Se centra en supuestas irregularidades en el sistema E-Tax 2.0, donde <b>las exfuncionarias habrían creado créditos fiscales ficticios.</b> Estos créditos eran supuestamente cedidos a una empresa intermediaria, que luego los transfería a una aseguradora para recibir pagos por la cesión.Además, <b>uno de los señalados habría participado como abogado</b> en la cesión de los créditos, <b>sin contar con la idoneidad</b> requerida para ejercer la profesión.La investigación continúa abierta, y se esperan más diligencias en los próximos días para completar el caso.