Fiscalía Anticorrupción realiza operativo “E-Tax 2.0” por fraude en la Dirección General de Ingreso

A primeras horas de este 23 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo simultáneo denominado “E-Tax 2.0”, con el objetivo de recabar indicios en una investigación relacionada con delitos contra la fe pública en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

El operativo incluyó allanamientos en Panamá este, Panamá Oeste y Panamá centro, donde se logró la localización de personas y evidencias clave.

Como parte de las diligencias fueron aprehendidas cuatro personas, entre ellas dos exfuncionarias y dos particulares vinculados a las investigaciones.

La pesquisa inició el 27 de abril de 2023, a raíz de una denuncia presentada por la DGI.

Se centra en supuestas irregularidades en el sistema E-Tax 2.0, donde las exfuncionarias habrían creado créditos fiscales ficticios. Estos créditos eran supuestamente cedidos a una empresa intermediaria, que luego los transfería a una aseguradora para recibir pagos por la cesión.

Además, uno de los señalados habría participado como abogado en la cesión de los créditos, sin contar con la idoneidad requerida para ejercer la profesión.

La investigación continúa abierta, y se esperan más diligencias en los próximos días para completar el caso.