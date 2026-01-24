Literatura, cine y teatro: ¿Qué actividades culturales se podrán disfrutar del 25 al 31 de enero?

La agenda cultural de esta semana está repleta de actividades culturales para todos los públicos. Del 25 al 31 de enero, los ciudadanos disfrutar de diversos actos que van desde el teatro y la gastronomía hasta el folclor y la literatura.

Este domingo 25 de enero, el Casco Antiguo se convertirá nuevamente en el escenario del Casco Peatonal, el cual contendrá diversas actividades recreativas y culturales en distintos puntos de este sitio de la ciudad capital. A su vez, el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo comenzará a las 8:30 am una jornada de puertas abiertas.

A las 10:00 am tendrá lugar la exhibición fotográfica: Pollera en Plië en la Compañía de Jesús (Casco Antiguo), mientras que a esa misma hora la escritora Luz Mary Castrillón realizará una firma de libros en la Librería de Panamá Viejo. A las 11:00 am el Casco Antiguo albergará la Feria del Sancocho Panameño y a las 7:00 pm el Arco Chato será el escenario para la proyección del documental ‘Los Niños del Jazz’.

El 26 de enero, la Ciudad de las Artes acogerá el concierto junto a los becados del Cultural Exchange en el salón 419. En este mismo lugar, el 27 se realizará un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Multifuncional Aurea ‘Baby’ Torrijos. Por otra parte, la Academia Panameña de la Lengua proyectará la cinta ‘El candidato de Manchuria’ en una sesión de la plataforma virtual Zoom.

El Centro de Arte y Cultura de Colón será el escenario este 28 de enero de un concierto en sus instalaciones a las 6:00 pm y en Dolega (provincia de Chiriquí) se llevará a cabo el Festival Folklórico Internacional del Almojábano. El 29 de enero a las 5:00 pm, el escritor Carlos Gasnell Acuña presentará su más reciente libro en la Biblioteca Rogelio Sinán. El fin de semana comienza, en cambio, con el XXXI Festival Musical de El Valle (provincia de Coclé) el próximo 30 de enero y, el 31 de este mes, dará comienzo a las 9:00 am el Festival de Libros Infantil y Juvenil 2026 en la Casa Club del Parque Omar.