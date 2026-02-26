Allanamiento en Panama Ports Company por presunto ocultamiento de información

La Estrella de Panamá conoció que este allanamiento esta relacionado a un supuesto ocultamiento de información sobre la empresa.

Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizan la tarde de este jueves 26 de febrero una diligencia en las oficinas de la empresa Panama Ports Company , ubicadas en Terrazas de Albrook.

Además, La Estrella de Panamá conoció que el Gobierno panameño nunca pudo ingresar en esas oficinas.

También los funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá presuntamente solicitaron ingresar, pero no se les permitió.

Otro punto relevante en este caso es que Panama Ports Company nunca entregó los estados financieros de la empresa.

Por lo que, solo la Contraloría General de la República tiene un estimado que lo que se dejó de percibir en las arcas del Estado.

De acuerdo con la Contraloría, el Estado panameño dejó de percibir unos 1,300 millones de dólares. No obstante, existen estimaciones dentro de la administración gubernamental que indican que se dejó de recibir el triple de esa cantidad.

Este allanamiento se efectuó el mismo día que se conoció que la administración del presidente José Raúl Mulino intentó reunirse con los ejecutivos de Panama Ports en varias oportunidades.

Sin embargo, recibieron una respuesta negativa por parte de los encargados de esta empresa, que es filial de la hongkonesa CK Hutchison.

Mulino reveló en su conferencia semanal de los jueves, este 26 de febrero, la cual se efectuó en Puerto Armuelles, que cuando se logró la reunión con los ejecutivos solo encontraron arrogancia por parte de ellos.

Para los ejecutivos, la situación estaba controlada y ellos no dejarían de operar en las instalaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal.

No obstante, este 29 de enero la Corte Suprema de Justicia falló que el contrato entre Panama Ports Company y el Estado panameño era inconstitucional.

Este 23 de febrero entró en vigor el fallo con su publicación en la Gaceta Oficial No. 30468.

Tras esta publicación el coordinador del período de transición en los puertos de Balboa y Cristóbal tras entrar en vigor el fallo de inconstitucional del contrato con Panama Ports, Alberto Alemán Zubieta, aseguró que este proceso se desarrollaría bajo una planificación previa para evitar improvisaciones.

Posteriormente, se conoció de la contratación directa temporal de dos empresas para que administren los puertos de Balboa y Cristóbal por un periodo de 18 meses.

Al conocer la ocupación de las instalaciones portuarias Panama Ports denunció la expropiación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Mientras que CK Hutchison expresó que analizaba las acciones legales que tomaría tanto en Panamá como a nivel internacional.

El Consejo de Gabinete celebró una reunión extraordinaria y aprobó firmar los contratos con APMT y TIL Panama. La noche del lunes ya estaban publicados en Gaceta Oficial.

En la tarde de este lunes 23 de febrero, en un Consejo de Gabinete extraordinario se aprobó las resoluciones N.° 4 y N.° 5, mediante las cuales se autorizan los contratos de concesión transitoria —hasta por un total de 18 meses— entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A. para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

De acuerdo con lo aprobado, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.

En tanto, el acuerdo con TIL Panamá, S. A. fija una contraprestación de $15,800,000 de dólares por la administración del puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón. Ambos puertos se encuentran en las entradas al Canal de Panamá.