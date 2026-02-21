Las 6 claves de Panamá y el mundo | 21 de febrero

Este sábado 21 de febrero de 2026 la agenda informativa se presenta dinámica tanto en el ámbito nacional como en el escenario internacional, con anuncios oficiales, movimientos diplomáticos y acontecimientos culturales que marcan la jornada.

-El Ministerio de Educación de Panamá inició el traslado de docentes que laboran en áreas de difícil acceso, como parte del operativo logístico diseñado para garantizar el inicio del año escolar 2026 en comunidades apartadas. La movilización busca asegurar que el personal educativo llegue con anticipación a sus centros escolares, especialmente en regiones de difícil conectividad.

-La ministra del Mides detalló acciones implementadas desde el comienzo de su administración, incluidas medidas vinculadas con el caso del CAI de Tocumen. Entre las decisiones adoptadas figura el traslado temporal de diez jóvenes adultos al Hogar María Auxiliadora de Chitré, en cumplimiento de una medida de protección ordenada por el Procurador General de la Nación.

-El Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza de Tarea Conjunta ejecutó un ataque cinético contra una embarcación en el Pacífico, señalada por Washington como operada por organizaciones calificadas como terroristas. La acción forma parte de operaciones marítimas orientadas a combatir actividades ilícitas en la región.

-El Gobierno de Venezuela rechazó la extensión por un año del decreto de “emergencia nacional” que Estados Unidos mantiene vigente desde 2015, al considerar que la medida carece de fundamentos objetivos y no se ajusta al derecho internacional. El pronunciamiento añade un nuevo capítulo a las tensiones diplomáticas entre ambos países.

-Viña del Mar dio inicio a su tradicional gala, evento que antecede al reconocido festival internacional de la canción. La pasarela reunió a figuras del espectáculo y marcó el arranque de una de las celebraciones musicales más emblemáticas de la región, donde el brillo y la expectativa comenzaron incluso antes de que sonara la primera nota sobre el escenario.

-Fallece Willie Colón el emblemático trombonista, compositor y cantante murió este sábado 21 de febrero a los 75 años, a causa de complicaciones de salud.

La último vez que Colón estuvo en Panamá fue en la pasada edición de los premios Juventud. Colón fue una de las figuras centrales en el desarrollo y proyección internacional de la salsa desde la década de 1960.