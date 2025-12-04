Panamá ya tiene Ley de economía circular

La Asamblea Nacional, el pasado mes de octubre de manera unánime aprobó, con 50 votos, el Proyecto de Ley 16, que crea el marco legal para regular la economía circular, marcando un camino hacia un Panamá más verde y sostenible.La aprobación se realizó en el cierre del primer periodo ordinario de la segunda legislatura de este Órgano del Estado.La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca mantener los productos, materiales y recursos en uso durante el mayor tiempo posible, eliminando residuos y contaminación desde el diseño, y regenerando los sistemas naturales.