Panamá ya tiene Ley de economía circular

Panamá ya cuenta con una ley de Economía Circular, que le permitirá transformar la manera en que produce, consume y gestiona sus desechos. La Ley 502 establece por primera vez en el país un marco jurídico integral para promover la transición de Panamá hacia un modelo de Economía Circular. La normativa incentiva los negocios verdes, transformando la gestión de residuos para que dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad para la manufactura y la creación de valor.

Entre los objetivos principales de esta ley se encuentran: La protección del medio ambiente a través de la promoción del reciclaje y la reutilización de materiales. La reducción significativa de la contaminación en todo el territorio nacional. El impulso a un país sostenible y la protección de la salud de las personas y su entorno. La generación de nuevos empleos verdes, ofreciendo incentivos para que empresas y ciudadanos participen activamente en esta transición ecológica. “Definitivamente, la Ley de Economía Circular no solo representa un avance importante e innovador en la política ambiental de Panamá, sino que también sienta las bases para un nuevo modelo económico que prioriza la sostenibilidad, la innovación y el bienestar de las generaciones presentes y futuras”, expresó el diputado Manuel Samaniego, proponente de la iniciativa.