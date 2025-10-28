¿Estará al 100%? Messi revela la fecha clave para definir si juega el Mundial 2026

Lionel Messi ya no tiene nada que demostrar. Con 38 años el argentino consiguió todos los títulos posibles, tanto a nivel de clubes como en selección, sin embargo son muchas las voces las que piden su presencia para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Incluso, varios de sus compañeros en la ‘albiceleste’ esperan poder contar con su capitán para la próxima cita mundialista, pero la decisión final la tendrá el ‘10’. Tras su renovación hasta el 2028 con el Inter Miami, Messi concedió una entrevista con NBC News y le puso fecha para conocer si estará o no para el Mundial 2026.

“Es especial poder participar en el Mundial, me encantaría. Me gustaría llegar al Mundial en buena forma y ser una pieza importante para ayudar a mi selección, si estoy allí. Lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami, y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y entonces tomaré una decisión”.

“Obviamente, estoy muy emocionado por el Mundial. Venimos de ganar el último (Catar 2022), y poder defenderlo de nuevo en la cancha sería increíble, porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en el torneo más importante”, declaró Messi.

El delantero del club de las Garzas recordó su triunfo en Lusail el pasado 18 de diciembre de 2022 cuando levantaron la copa de campeones ante la mirada de millones de personas. “Era el sueño de toda mi vida. También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional. He tenido la suerte de lograrlo todo, tanto a nivel individual como colectivo, con el Barcelona, y creo que ese es el sueño de todo jugador. Si le preguntas a cualquier jugador cuál es su sueño, te dirá que es ser campeón del mundo. Ganar el Mundial me ha dado una inyección de energía extraordinaria. Es una alegría indescriptible ser campeón del mundo”, recordó el argentino.

Cambios en la MLS

En los dos años y medio que lleva Messi jugando en la liga estadounidense, el delantero ha tenido el tiempo suficiente para poder dar su punto de vista sobre el sistema de competición y la manera en que se manejan los equipos dentro de la liga.

Al ser interrogado sobre si la MLS aún tiene un margen de mejora, Messi señaló que “creo que aún tiene mucho margen para seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos. Hay una base muy sólida, los clubes están preparados y realmente quieren lograr este crecimiento. Creo que ahora es el momento adecuado, pero se necesitan cambios importantes para que los equipos sigan creciendo”.

“Para que este desarrollo comience, cada equipo debe tener la libertad de traer a los jugadores que quiera y ficharlos sin restricciones ni regulaciones que lo limiten. Hoy en día, todos los clubes tienen los recursos y la capacidad para hacerlo, y creo que si se les diera esta libertad, vendrían muchos grandes jugadores”, expuso Messi.

También fue abordado sobre su llegada al Inter Miami y si gracias a su estancia en el equipo, ha ganado aún más prestigio en la MLS. “Sí, creo que sí. Hoy en día, la marca Inter Miami se ha vuelto muy fuerte, no solo en Estados Unidos sino también a nivel mundial. Creo que el club ha experimentado una transformación significativa y ha crecido en todos los aspectos, deportivo, institucional y organizativo”.

Si bien es cierto que aún faltan meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, en estos momentos Messi y compañía tienen entre ceja y ceja seguir avanzando en la MLS Cup, título que se le resistió al elenco del Inter Miami el año pasado al ser eliminados en la primera ronda de las eliminatorias.