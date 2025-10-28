¿Estará al 100%? Messi revela la fecha clave para definir si juega el Mundial 2026

El delantero del club de las Garzas recordó su triunfo en Lusail el pasado 18 de diciembre de 2022 cuando levantaron la copa de campeones ante la mirada de millones de personas.'<i>Era el sueño de toda mi vida. También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional. He tenido la suerte de lograrlo todo, tanto a nivel individual como colectivo, con el Barcelona, y creo que ese es el sueño de todo jugador. Si le preguntas a cualquier jugador cuál es su sueño, te dirá que es ser campeón del mundo. Ganar el Mundial me ha dado una inyección de energía extraordinaria. Es una alegría indescriptible ser campeón del mundo</i>', recordó el argentino.