El legado continúa: Messi renueva con el Inter Miami hasta el 2028

Completamente oficial. Lo que era un secreto a voces se ha vuelto realidad. Lionel Messi ha renovado contrato con el Inter Miami, siendo este su última firma antes de retirarse del fútbol profesional. Este nuevo contrato une al argentino y al club de Las Garzas como mínimo hasta el 2028.

Desde el futuro estadio del Inter Miami, el Miami Freedom Park, el actual campeón del mundo estampó su firma en el contrato de renovación con el Inter Miami, por lo que se esperaría que Messi juegue hasta los 41 años.

Uno de los principales objetivos del Inter Miami era retener a su máxima figura para la inauguración de su nuevo estadio, el cual está pactado para la próxima temporada y lo han logrado. A pesar del adiós de Jordi Alba y Sergio Busquets, el equipo ha asegurado el futuro de su ‘10’, ya que su contrato se vencía a final de la presente campaña.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”. “Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular”, señaló Messi tras renovar contrato.

Al argentino tan solo le han bastado dos temporadas y media convertirse en el máximo goleador del Inter Miami, así como también romper infinidades de récords dentro de la Major League Soccer (MLS).

De hecho, sus números parecen de videojuegos. Desde su arribo a mediados del 2023, Messi ha disputado hasta el momento 82 partidos en todas las competiciones con el Inter Miami. Con 71 goles anotados es el máximo artillero en la historia del club y registra 37 asistencias. Sumado a ello, fue declarado el mejor jugador de la MLS en el 2024 y posee dos títulos colectivos (Leagues Cup 2023 y Supporter’s Shield 2024).

Desde la llegada del ocho veces ganador del Balón de Oro, el equipo ha ido en subida, llegando a competir en torneos importantes. Este año llegaron hasta las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf (ya aseguraron su boleto para la edición del 2026) y disputaron el Mundial de Clubes de la FIFA, siendo el único equipo de la MLS en meterse a los octavos de final del certamen.

“Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños. La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”, dijo Jorge Mas, uno de los dueños del equipo.