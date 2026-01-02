El diputado Jorge Herrera exige al MEF revisar deuda de más de $500 millones del IBI con municipios

En un discurso marcado por llamados a la responsabilidad fiscal, la reactivación económica y la transparencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, afirmó que el verdadero ejercicio presupuestario del Legislativo comienza este 2 de enero, tras un periodo previo dedicado a la revisión y aprobación de los principales instrumentos financieros del Estado.

“Mi verdadero presupuesto arranca hoy, a partir del 2 de enero”, sostuvo Herrera, al explicar que la Asamblea es una de las pocas instituciones que opera bajo un esquema de presupuestos compartidos y cuya ejecución no inicia de forma inmediata al aprobarse el Presupuesto General del Estado.

Sus declaraciones se dieron en el marco del inicio de la nueva legislatura, minutos antes de que el presidente José Raúl Mulino se dirigiera al país en su mensaje de rendición de cuentas, en el que se espera trace la hoja de ruta del Ejecutivo para 2026.

Durante su intervención, Herrera destacó que la Asamblea aprobó con “responsabilidad y madurez institucional” tanto el presupuesto del Canal de Panamá como el Presupuesto General del Estado, tras analizar 96 vistas presupuestarias transmitidas a nivel nacional, como parte de un proceso que, dijo, fortaleció la fiscalización y la transparencia.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el llamado directo al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para revisar una deuda acumulada de más de 500 millones de dólares correspondientes a fondos del Impuesto Bien Inmueble (IBI) que, según indicó, se adeudan a los municipios desde hace más de siete años.

“Solicitamos una revisión clara de esos fondos que pertenecen a los municipios del país y que deben llegar sin discrecionalidad, con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana”, expresó Herrera, subrayando que los recursos deben beneficiar a los 81 municipios y más de 700 juntas comunales.

En materia económica, el presidente del Legislativo resaltó la aprobación de la nueva ley de interés preferencial, señalando que la falta de esta normativa había provocado la paralización de más de 500 millones de dólares en inversión inmobiliaria, la pérdida de más de 30 mil empleos y dificultades para que unas 10 mil familias accedieran a una vivienda.

Con la entrada en vigencia de la ley, Herrera aseguró que se reactivará la inversión privada, retornarán los créditos hipotecarios y se recuperarán empleos en el sector construcción, al que calificó como clave para el crecimiento económico.

Además, hizo un llamado a los bancos estatales a ofrecer tasas más competitivas y reducir comisiones para potenciar el impacto de la medida.

El presidente de la Asamblea también enumeró acciones de contención del gasto implementadas desde el inicio de su gestión, como la eliminación de la partida de servicios especiales conocida como la 172, la supresión de alquileres de vehículos y combustibles, la reducción de viajes y otros recortes que, según indicó, han generado ahorros cercanos a los dos millones de dólares.

Herrera destacó además que, durante el primer periodo de la legislatura, se aprobaron en tercer debate 40 proyectos de ley, pese a los retrasos iniciales en la conformación de las comisiones, las cuales, según dijo, fueron integradas mediante votación en el pleno para evitar negociaciones innecesarias.

El discurso del presidente de la Asamblea se produjo en una jornada marcada por altas expectativas políticas, en la que el Ejecutivo y el Legislativo coinciden en señalar 2026 como un año clave para la reactivación económica, la disciplina fiscal y la ejecución efectiva de los recursos públicos.