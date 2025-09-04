Autoridad de Transparencia sin fondos para inversión, diputados salen en su defensa

Como parte de la evaluación del proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia 2026, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) acudió a la sustentación programada para el miércoles.

Sheyla Castillo de Arias, directora general de la Antai, sustentó la recomendación presupuestaria para el año 2026. La entidad contará con B/.2,840,820.00 para ejecución.

Durante su intervención, Castillo solicitó una revisión que permita dotarle de fondos de inversión indispensables para fortalecer su gestión en beneficio de la Transparencia y la Ética Pública.

Diputados piden al Ministerio de Economía y Finanzas revisar presupuesto de Antai

Al respecto, José Pérez Barboni, durante el periodo de incidencias aprovechó para hacer un llamado al Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. “Cómo es posible que revisando el presupuesto de inversión para la Antai, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información resulta que tienen un gran total de cero dólares para inversión en esta institución”, cuestionó el diputado, de la coalición Seguimos.

La protesta de los diputados surge porque la Antai dentro de su presupuesto para 2026 no posee fondos para el reglón de inversión.

“Cómo es posible de la Antai cumpla con la transparencia que se le exige y con la rendición de cuentas y con la campaña contra la corrupción que tienen 0% de inversión para los programas, para las licencias, las capacitaciones, la fiscalización que se requiere para aumentar la presencia de esta institución en su trabajo de fiscalización”, agregaba Pérez Barboni.

Pero no fue el único, ya que el diputado Miguel Ángel Campos, de Vamos, también se refirió al mismo tema en el pleno. “Instituciones efectivas como la Antai solamente cuenta con un presupuesto de 2.8 millones de dólares aproximadamente. La ejecución ha sido tan buena que hemos visto como se ha sancionado por parte de esta institución a cerca de 50 funcionarios y movido más 1,500 expedientes muchos más de la opacidad de la administración pasada”, dijo.

La Antai no es la única institución que está siendo apoyada por los diputados en relación a los recortes en sus presupuestos para la vigencia fiscal 2026, ya que también han mencionado al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).