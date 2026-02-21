Muere Willie Colón a los 75 años, ícono de la salsa

El emblemático trombonista, compositor y cantante Willie Colón falleció este sábado 21 de febrero a los 75 años, a causa de complicaciones de salud, según informó la agencia de noticias EFE.

La último vez que Colón estuvo en Panamá fue en la pasada edición de los premios Juventud.

Colón fue una de las figuras centrales en el desarrollo y proyección internacional de la salsa desde la década de 1960.

Este 20 de febrero el cantautor panameño, Rubén Blades expresó públicamente sus deseos de pronta recuperación para el salsero neoyorquino.

El gesto de Blades no pasó desapercibido en el mundo de la salsa, especialmente porque ambos artistas mantenían desde hace años una relación distante.

Blades expresó sus deseos luego de conocer que el trombonista fue hospitalizado de urgencia en la ciudad de Nueva York por un aparente problema respiratorio.

Blades señaló que había conocido por noticias en internet sobre la situación de su antiguo colega y que, aunque no contaba con mayores detalles, se sumaba a las oraciones por su restablecimiento.

“Le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, expresó. También extendió su apoyo a la esposa, hijos y seres queridos de Colón.

A lo largo de su trayectoria artística consolidó un repertorio que incluyó temas, como Idilio y Gitana.

Esos temas se convirtieron en referentes del género y mantienen vigencia en la música latina.

Nacido en el Bronx, Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña, Colón destacó no solo como intérprete, sino también como productor y arreglista, participando en múltiples proyectos que marcaron la llamada época dorada de la salsa.

Su legado musical influyó en varias generaciones de artistas y contribuyó a la expansión del género en América Latina, Estados Unidos y otras regiones.

Hasta el momento de redactar esta información, familiares y representantes no han ofrecido mayores detalles sobre las ceremonias fúnebres.